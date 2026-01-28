Le azzurre dello sci italiano e l’omaggio davanti a “Le Constellation” per le vittime di Crans-Montana – Il video

Il gesto della Federazione italiana sport invernali che ha deposto un mazzo di fiori e un gagliardetto sul luogo della strage di Capodanno. Le azzurre che prenderanno parte alle competizioni scieranno con il lutto al braccio

La Federazione italiana sport invernali ha reso omaggio ai feriti e alle giovani vittime di Crans-Montana. Le azzurre dello sci alpino, capitanate da Sofia Goggia, hanno deposto un mazzo di fiori davanti al bar “Le Constellation” e lasciato un gagliardetto della Federazione sport invernali (Fisi), poi si sono raccolte commosse, in un minuto di silenzio. L’iniziativa nella località svizzera, in cui venerdì e sabato prossimi sono in programma due gare di Coppa del Mondo, è stata voluta dalla Fisi, in sintonia con il Governo e il Coni. Le azzurre che prenderanno parte alle competizioni scieranno con il lutto al braccio.