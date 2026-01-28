Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
ESTERIEsplosioniIncendiInchiesteItaliaOmicidi colposiSvizzera

Crans Montana, i parlamentari svizzeri attaccano l’Italia: «Toni inaccettabili, politica da western»

28 Gennaio 2026 - 11:55 Ugo Milano
embed
A scatenare le tensioni sono state sono soprattutto le condizioni imposte da Palazzo Chigi per il rientro a Berna dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado

Si alzano i toni in Parlamento in Svizzera contro l’Italia, dopo le polemiche sollevate da Roma per la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, dove un incendio ha causato la morte di 40 persone. Il coro critico verso i politici italiani è bipartisan, dai sovranisti ai Verdi, fino ai liberali e ai democristiani. Ma a far crescere la tensione sono soprattutto le condizioni imposte da Palazzo Chigi per il rientro a Berna dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato nei giorni scorsi a Roma. Tra queste, la richiesta di avviare una collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati e di costituire immediatamente una squadra investigativa congiunta per accertare le responsabilità della strage «senza ulteriori ritardi». Da queste condizioni, erano subito emerse perplessità, come quelle di Nicolas Mattenberger, avvocato di alcune famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Nonostante critichi la gestione svizzera, Mattenberger ieri ha dichiarato: «Il codice di procedura penale svizzero non consente che l’Italia sia parte civile nel procedimento né che possa seguire l’inchiesta. Questo i magistrati non possono farlo».

Le reazioni dei politici svizzeri

La politica svizzera non ha risparmiato critiche a Roma. Simonetta Sommaruga del Partito Socialista ha definito «inaccettabili i toni di Roma», mentre la collega socialista Jessica Jaccoud del Canton Vaud ha parlato di «minacce verso uno Stato di diritto, degne di una politica da western». Dal fronte democristiano, Vincent Maitre ha contestato la risposta, a suo dire troppo debole, del Dipartimento degli Esteri, che avrebbe invece dovuto «picchiare i pugni sul tavolo». Anche Mauro Poggia, sovranista di Ginevra di origini italiane, è sul piede di guerra. «Far credere che la giustizia svizzera sia male amministrata e che abbia bisogno dell’aiuto dell’Italia è insultante», ha affermato.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«È stato un soldato non un colono» a far inginocchiare i carabinieri in Cisgiordania. La versione dell’Idf che assolve il militare

2.

Crans-Montana, il testimone: «Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo»

3.

Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare e minacciati col fucile da un colono. Israele si scusa e promette indagini

4.

Trump, indietro tutta sull’ICE dopo il caos a Minneapolis: «Basta morti nelle strade Usa»

5.

«Dimmi se la schiuma cade o no», l’audio di Jaques Moretti sul soffitto che cadeva a pezzi: le stecche da biliardo e il test col fuoco – Il video

leggi anche
telecamere spente crans montana indagini
ESTERI

Crans-Montana, il giallo dei filmati di 250 telecamere pubbliche svaniti nel nulla. La polizia ai pm: «Le immagini sono state cancellate»

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Crans-Montana, svolta dalla Svizzera: «Entro il fine settimana squadre investigative comuni con l’Italia»

Di Stefania Carboni
crans-montana-indagine-moretti-maserati-prestito-covid
ATTUALITÀ

Le riunioni dei Moretti con i dipendenti dopo la strage di Crans-Montana e gli interrogatori: «Così vogliono influenzarli»

Di Alba Romano
Le stecche da biliardo per tenere il soffitto al Constellation
ESTERI

«Dimmi se la schiuma cade o no», l’audio di Jaques Moretti sul soffitto che cadeva a pezzi: le stecche da biliardo e il test col fuoco – Il video

Di Alba Romano
jacques moretti crans montana le constellation cauzione libertà chi l'ha versata
ESTERI

Crans-Montana, il testimone: «Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo»

Di Alba Romano
Crans Montana Costellation candele
ATTUALITÀ

Crans-Montana, l’ammissione shock di Jacques Moretti: «I pannelli sul soffitto? Forse erano imbevuti d’alcol»

Di Ugo Milano