Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

Grazie alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026 capiamo la ragione della scelta di rimpinzare di brani la playlist: perché quando poi si lascia spazio al varietà, al lavoro autoriale, tutto lo show crolla in maniera a dir poco catastrofica. Sorpresona per quanto riguarda i risultati finali. Nella cinquina finale ci finiscono un Tommaso Paradiso in netta ripresa, i sempre più favoriti Fedez/Masini, Ermal Meta, unico brano impegnato del Festival e poi due sorprese: una molto positiva, Nayt, rapper di gran prestigio, e la coppia LDA/Aka 7even. Lascia piuttosto sbigottiti vedere fuori dalla top five Fulminacci e Ditonellapiaga, i brani preferiti dalla sala stampa.
- 1/15Patty Pravo – Opera – Voto: 6
- 2/15LDA & AKA 7even – Poesie clandestine – Voto: 6
- 3/15Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare – Voto: 7
- 4/15Tommaso Paradiso – I romantici – Voto: 6
- 5/15Elettra Lamborghini – Voilà – Voto: 4
- 6/15Ermal Meta – Stella stellina – Voto: 7,5
- 7/15Levante – Sei tu – Voto: 7
- 8/15Bambole di Pezza – Resta con me – Voto: 6
- 9/15Chiello – Ti penso sempre – Voto: 7,5
- 10/15J-Ax – Italia starter pack – Voto: 7
- 11/15Nayt – Prima che – Voto: 8
- 12/15Fulminacci – Stupida sfortuna – Voto: 10
- 13/15Fedez & Marco Masini – Male necessario – Voto: 6
- 14/15Dargen D'Amico – AI AI – Voto: 6
- 15/15Ditonellapiaga – Che fastidio! – Voto: 10