Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

Grazie alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026 capiamo la ragione della scelta di rimpinzare di brani la playlist: perché quando poi si lascia spazio al varietà, al lavoro autoriale, tutto lo show crolla in maniera a dir poco catastrofica. Sorpresona per quanto riguarda i risultati finali. Nella cinquina finale ci finiscono un Tommaso Paradiso in netta ripresa, i sempre più favoriti Fedez/Masini, Ermal Meta, unico brano impegnato del Festival e poi due sorprese: una molto positiva, Nayt, rapper di gran prestigio, e la coppia LDA/Aka 7even. Lascia piuttosto sbigottiti vedere fuori dalla top five Fulminacci e Ditonellapiaga, i brani preferiti dalla sala stampa.