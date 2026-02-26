Festival di Sanremo, 9 milioni davanti alla tv per la seconda serata: così Carlo Conti perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto al 2025

Si conferma il calo di ascolti anche nella serata di mercoledì. La Rai: «Ma lo share migliora rispetto alla prima»

Sono poco più di 9 milioni gli italiani che si sono (ri)messi davanti allo schermo per la seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. I dati comunicati questa mattina dalla Rai riferiscono di una audience per la serata di mercoledì 25 febbraio di 9 milioni e 53mila telespettatori, per uno share del 59.5%. Il risultato «migliora in share quello della prima serata, che aveva fatto segnare il 58%», fa notare la Rai, anche se il pubblico in termini assoluti è leggermente calato rispetto alla prima serata (9 milioni 600mila spettatori). Ma soprattutto il confronto resta impietoso rispetto all’edizione dello scorso anno, diretta e condotta sempre da Carlo Conti: allora la seconda serata del Festival era stata seguita in media da 11 milioni 800mila spettatori, pari al 64.6% di share. I telespettatori persi per strada si confermano quindi quasi 3 milioni, i punti persi di share circa 5.

La competizione della Champions League

A competere con la seconda serata del Festival nella serata di mercoledì c’era pure (su Amazon Prime) la sfida di Champions League tra Juventus e Galatasaray, trasformatasi in una resa dei conti epica, con i bianconeri che per un pelo non sono riusciti a ribaltare la disfatta (2-5) di una settimana prima a Istanbul. Dopo aver rifilato tre gol al Galatasaray nei tempi regolamentari, due dei quali giocando in 10 contro 11, alla fine gli uomini di Luciano Spalletti si sono arresi ai turchi ai supplementari.

Com’era andata la prima serata

Nella prima serata della kermesse, quella di martedì 24 febbraio, avevano seguito il Festival 9 milioni 600 mila telespettatori, pari al 58% di share. Un calo netto rispetto all’edizione 2025, quando la serata di partenza aveva tenuto incollati allo schermo in media 12 milioni 630 mila telespettatori, sfondando il muro del 65,3% di share. Conti d’altra parte aveva messo le mani avanti sin dalla conferenza stampa della vigilia, anticipando come la collocazione diversa – un po’ in ritardo rispetto al consueto per dare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina – e la “concorrenza” delle partite di Champions League avrebbe potuto incidere sui risultati in termini di ascolti.

La classifica degli artisti in gara a Sanremo

Al termine della seconda serata, oltre l’una di notte, il conduttore Carlo Conti ha annunciato i risultati parziali della competizione tra gli artisti in gara, assommando i giudizi arrivati dal Televoto e dalla giuria delle radio. Secondo la classifica provvisoria dopo la seconda serata i primi cinque artisti per gradimento, in ordine sparso, sono i seguenti. Un esito provvisorio che stona almeno in parte con i giudizi della sala stampa.

Lo speciale su Sanremo 2026

In copertina: Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 sul palco dell’Ariston (Ansa/Riccardo Antimiani)