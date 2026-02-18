Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Incubo Champions, dopo Juve e Atalanta anche l’Inter battuta ai playoff: ora l’Italia rischia la disfatta

18 Febbraio 2026 - 23:02 Ugo Milano
Inter Bodo Glimt
I nerazzurri cedono per 3-1 in Norvegia al Bodo/Glimt. Ieri le brutte sconfitte in trasferta di Juve e Atalanta: al ritorno servono tre miracoli

Dopo Juventus e Atalanta, anche l’Inter esce con le ossa rotte dall’andata dei playoff di Champions League, e ora l’Italia rischia seriamente di restare senza neppure una squadra nella massima competizione calcistica europea dagli ottavi di finale in avanti. Martedì sera la Juventus aveva patito una brutta sconfitta dal Galatasaray (5-2, altra partita finita in 10 uomini dopo un’espulsione), e poche ore dopo anche l’Atalanta nella trasferta di Dortmund aveva avuto la peggio (2-0 per il Borussia). Ora il trio europeo si conclude in piena amarezza dopo che l’Inter è stata sconfitta per 3-1 in Norvegia dagli avversari del Bodo/Glimt. Le gare di ritorno si disputano tra una settimana, tra martedì e mercoledì prossimo, e per tutte e tre le squadre italiane ci vorrà un’impresa per provare a ribaltare il risultato. Pena la mesta uscita di scena dalla Champions League.

Foto di copertina: Ansa/Epa/T. Andersen

