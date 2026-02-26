Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
«Cosa pupplichiamo oggi?», il sosia di Fulminacci, le tende di Dargen: i migliori meme della seconda serata di Sanremo 2026

26 Febbraio 2026 - 01:18 Ygnazia Cigna
sanremo 2026 meme seconda serata
Seppur molto sobria, la conduzione di Carlo Conti non frena le frecciate ironiche su social e web

Se la gestione di Carlo Conti scorre via anche questa seconda sera senza grandi colpi di scena, garantendo al Festival di Sanremo un ritmo lievemente più vivace ma privo di polemiche o gaffe, ci pensa il popolo dei social a scaldare l’atmosfera. Il clamoroso refuso apparso sugli schermi della prima serata, con «Repupplica» anziché Repubblica, non è stato ancora perdonato. Il testimone dei meme a riguardo è passato oggi alla nave da crociera del Festival dove ogni sera campeggia una scritta luminosa diversa. Qualcuno ci ha scritto sopra «Cosa pupplichiamo oggi?».

Chiello figlio d’arte di Bugo e Morgan

Non solo refusi. L’apparizione di Chiello sul palco con quel taglio di capelli decisamente sopra le righe ha spinto molti a ipotizzare una parentela segreta, ovvero il rapper figlio di Bugo e Morgan. A proposito di somiglianze, il reparto separati alla nascita ha trovato pane per i suoi denti anche con le Nuove Proposte. Per moltissimi utenti, il semifinalista Mazzariello sarebbe la copia carbone di Fulminacci. Una somiglianza così impressionante da far dubitare che non si trattasse dello stesso artista sotto mentite spoglie.

Dargen D’Amico: dai pavimenti alla tappezzeria

Poi, c’è (ancora) lui. Dargen D’Amico. Dopo l’esordio in versione parquet, il cantante ha deciso di proseguire l’esplorazione del design d’interni. L’abito sfoggiato nella seconda serata ha diviso i critici social. Per alcuni era un tappeto, per i più spietati un semplice copridivano della nonna, per altri ancora delle tende. La sensazione è che il guardaroba di Dargen continuerà ad arredare le serate fino alla finale, fornendo materiale infinito per chi, più che la musica, preferisce vivisezionare il look. Insomma, Carlo Conti tiene le redini di un Sanremo pulito e istituzionale, ma finché ci sarà un tasto «pubblica», il Festival si giocherà sempre anche sullo schermo dello smartphone.

I meme della seconda serata del Festival di Sanremo

