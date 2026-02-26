Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, chi vince secondo i bookmakers: Fedez e Masini i favoriti. Ecco tutte le quote degli artisti in gara

26 Febbraio 2026 - 19:48 Alba Romano
sanremo 2026 siti scommesse possibili vincitori
sanremo 2026 siti scommesse possibili vincitori
La più sfavorita, secondo i siti di scommesse, è Elettra Lamborghini

Mentre l’Italia intera prova a indovinare chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo, anche i siti di scommesse cominciano a farsi qualche domanda. Secondo l’aggregatore di siti di scommesse OddsChecker, al termine della seconda serata all’Ariston, sono Fedez e Marco Masini, in gara con il brano Male necessario, i favoriti secondo i bookmakers, che quotano la loro vittoria a 3.0. Seguono Serena Brancale, quotata a 3.5, e Arisa, a 7.

Favoriti e sfavoriti secondo i bookmakers

Tutti gli altri artisti in gara a Sanremo seguono a distanza significativa: Sal da Vinci a 10, Tommaso Paradiso a 11 e Sayf a 21. La più sfavorita in assoluta, almeno secondo i bookmakers, è Elettra Lamborghini, la cui vittoria è quotata a 351. Nel mezzo, non se la passano meglio J-Ax (quotato 301), Fulminacci (50) o Bambole di pezza (201).

Lo speciale su Sanremo 2026

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Fedez e Marco Masini sul palco dell’Ariston

