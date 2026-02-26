Sal da Vinci improvvisa un flash mob a Sanremo: lo show con due promessi sposi sulle note di “Per sempre sì” – Il video

Bagno di folla per l'artista napoletano, che si esibirà questa sera sul palco dell'Ariston

Flash mob improvvisato per Sal da Vinci a Sanremo. Il cantante napoletano ha officiato una cerimonia di promessa tra due innamorati e poi ha cantato assieme a un foltissimo pubblico la canzone Per sempre sì, con cui è in gara al Festival di Sanremo e che è già diventata un tormentone. Decine di persone si sono affollate davanti alla Concattedrale di San Siro e il cantante è salito su una Ape Car agghindata di fiori per essere visibile a tutti mentre cantava.

La coreografia con i fan

Sal da Vinci ha anche inscenato una piccola coreografia con il pubblico presente. Durante lo show, l’artista ha consegnato anche le fedi, sempre con la scritta «Per sempre sì» a una coppia che si è scambiata le promesse proprio davanti a lui. Ma c’è un altro amore che sarà ricordato per la “presenza” di Sal Da Vinci: è quello tra Silvio Berlusconi e Patrizia D’Addario.

