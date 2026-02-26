Sanremo, il testo della canzone “Avvoltoi” di Eddie Brock

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Classe 1997, romano, all’anagrafe Edoardo Iaschi, Eddie Brock si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio. Diventato virale sui social con la sua canzone Non è mica te, arrivata a conquistare la vetta della classifica Viral Top 50 Italia di Spotify 2025, approda ora sul palco dell’Ariston con Avvoltoi, dopo la chiamata di Carlo Conti. Una ballata che parla dell’amore struggente e non corrisposto per un’amica e degli avvoltoi, gli altri uomini, che la fanno soffrire.

Estratto del testo di «Avvoltoi» di Eddie Brock

«Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a no

Tanto so già cosa dirai

Rovineremo tutto

La nostra amicizia

Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male»



Testo: Edoardo Iaschi (Eddie Brock), Lorenzo Iaschi, Vincenzo Leone

Musica: Edoardo Iaschi, Vincenzo Leone

Lo speciale su Sanremo 2026