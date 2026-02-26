Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, il testo della canzone “Avvoltoi” di Eddie Brock

26 Febbraio 2026 - 18:50 Roberta Brodini
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Classe 1997, romano, all’anagrafe Edoardo Iaschi, Eddie Brock si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio. Diventato virale sui social con la sua canzone Non è mica te, arrivata a conquistare la vetta della classifica Viral Top 50 Italia di Spotify 2025, approda ora sul palco dell’Ariston con Avvoltoi, dopo la chiamata di Carlo Conti. Una ballata che parla dell’amore struggente e non corrisposto per un’amica e degli avvoltoi, gli altri uomini, che la fanno soffrire.

Estratto del testo di «Avvoltoi» di Eddie Brock

«Ci ho provato lo sai
Ma non riesco a non pensare a no
Tanto so già cosa dirai
Rovineremo tutto
La nostra amicizia
Vale più di così
E fingendo
Che nessuno dei due lo sapesse
A far finta che non ci sia niente
Mi mordo la lingua fino a sanguinare
Ripetendoti che
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male»

Testo: Edoardo Iaschi (Eddie Brock), Lorenzo Iaschi, Vincenzo Leone
Musica: Edoardo Iaschi, Vincenzo Leone  

Lo speciale su Sanremo 2026

