Sanremo 2026, la russa Irina Shayk: «La guerra in Ucraina? Non entro in questioni politiche»

«Non voglio dire niente di politico perché sono qui per celebrare l’amore, la musica e l’unità e sono qui per portare una grande energia positiva. Penso che ci siano molte cose che stanno accadendo nel mondo e sono felice di essere con voi e vedere i vostri sorrisi. Ma non voglio entrare in questioni politiche». Queste le parole della top model russa Irina Shayk in conferenza stampa a Sanremo risponde a una domanda sulla guerra in Ucraina. Le viene fatta una domanda anche sulla sua giovinezza: «Non ho avuto un’infanzia difficile. Ho vissuto in un paesino sperduto e avevo un bel giardino, quindi ho imparato a fare l’orto. Nella vita non conta quel che abbiamo ma la vicinanza dei nostri cari».

«Siamo tutti esseri umani con delle opinioni ed è giusto poterle esprimere»

«Dal profondo del mio cuore vi mando soltanto amore e pace e a coloro che non sono stati così lieti del mio invito posso dire che non possiamo farci niente: alcuni ti amano altri no sono un personaggio pubblico e questo va accettato», ha poi sottolineato la modella. E conclude: «Siamo tutti esseri umani con delle opinioni ed è giusto poterle esprimere. Reitero la mia felicità di essere qui con voi grazie al festival».