Che ci fa Fabrizio Corona a Sanremo? L’ipotesi dei «festini bilaterali» che danno tanto fastidio a Elettra Lamborghini – Il video

26 Febbraio 2026 - 11:39 Alba Romano
La cantante in gara accusa un locale a due passi dal suo alloggio. E nelle serate ad alto volume sono stati ospitati sia l'ex re dei paparazzi che il dj Alessandro Basciano

Chi sta seguendo questo Festival di Sanremo conosce bene le difficoltà di una delle cantanti in gara, Elettra Lamborghini, nel prendere sonno a causa dei «festini bilaterali», vicino all’hotel in cui dimorano gli artisti che devono salire sul palco dell’Ariston. Anche ieri sera, così come nella prima serata, Elettra si è lamentata della musica ad alto volume. Secondo la cantante il rumore arriverebbe da Villa Noseda, dove fino a tarda notte ci sono serate animate. Serata che, secondo quanto ricostruisce Fanpage, sono ha ospitato anche Fabrizio Corona e il dj Alessandro Basciano. Il locale si trova a 100 metri dall’hotel dove Elettra alloggia, l’Hotel de Paris. E sulle stories della serata si notano sia Basciano che Corona sul palco.

Non è la prima volta di Corona a Sanremo

Proprio Fabrizio Corona è stato pizzicato in queste ore per le vie di Sanremo, intento a salire su un’auto di lusso, tra curiosi e fan. Non è la prima volta che l’ex re dei paparazzi approda sulla riviera ligure proprio nel periodo sanremese. Anche l’anno scorso fu ospite a Villa Noseda, il giovedì sera, per una serata aperta al pubblico.

