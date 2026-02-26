Che ci fa Fabrizio Corona a Sanremo? L’ipotesi dei «festini bilaterali» che danno tanto fastidio a Elettra Lamborghini – Il video
Chi sta seguendo questo Festival di Sanremo conosce bene le difficoltà di una delle cantanti in gara, Elettra Lamborghini, nel prendere sonno a causa dei «festini bilaterali», vicino all’hotel in cui dimorano gli artisti che devono salire sul palco dell’Ariston. Anche ieri sera, così come nella prima serata, Elettra si è lamentata della musica ad alto volume. Secondo la cantante il rumore arriverebbe da Villa Noseda, dove fino a tarda notte ci sono serate animate. Serata che, secondo quanto ricostruisce Fanpage, sono ha ospitato anche Fabrizio Corona e il dj Alessandro Basciano. Il locale si trova a 100 metri dall’hotel dove Elettra alloggia, l’Hotel de Paris. E sulle stories della serata si notano sia Basciano che Corona sul palco.
Non è la prima volta di Corona a Sanremo
Proprio Fabrizio Corona è stato pizzicato in queste ore per le vie di Sanremo, intento a salire su un’auto di lusso, tra curiosi e fan. Non è la prima volta che l’ex re dei paparazzi approda sulla riviera ligure proprio nel periodo sanremese. Anche l’anno scorso fu ospite a Villa Noseda, il giovedì sera, per una serata aperta al pubblico.