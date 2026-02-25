Sanremo, il testo della canzone “Voilà” di Elettra Lamborghini
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo
Della prima serata di Sanremo si ricorderà l’abito di Elettra Lamborghini e le piume bianche della coreografia, un po’ meno il suo brano che si candida però a diventare una hit estiva. Voilà è infatti un brano allegro che invita al movimento. Sulle poltroncine dell’Ariston il pubblico di martedì 24 febbraio non si è mosso tanto: vedremo cosa accadrà nella seconda serata.
Estratto del testo di «Voilà» di Elettra Lamborghini
«E allora viva viva viva la Carrà
ballare e poi finire giù per terra
viva l’amore amore amore che si fa
al buio e la televisione accesa
fino all’alba come due gatti dietro a qualche bar
s’una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois
così chic
così hard
vieni qui
voilà»
Testo e musica: Andrea Bonomo, Edwyn Roberts, Pietro Celona
