Sanremo, tensione in sala stampa sulle poche cantanti femminili. Conti si difende: «Io scelgo le canzoni». E la Rai annnucia Sanremo Estate 

Il conduttore commenta in conferenza stampa lo share della seconda serata: «Siamo cresciuti. Continuiamo a pedalare». Stasera attesa Pausini con il coro dell'Antoniano su "Heal the world" e Ramazzotti con Alicia Keys che canteranno "Aurora" in italiano

Tensione in sala stampa durante la conferenza stampa, dopo la seconda serata del Festival di Sanremo tra il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e una giornalista, Maria Elena Barnabi di Gente, che in sala stampa ha accusato il volto Rai di aver scelto poche artiste donne. «Io mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate», spiega secco Conti. Ne è nato un battibecco su cui Conti ha mantenuto la sua linea. «È come andare da un fioraio e vedere cosa c’è a disposizione -spiega Conti- Bisogna fare delle scelte, poi può capitare di fare degli errori, per carità, ma io ho scelto sulla base delle canzoni», spiega il conduttore. «Io speravo quest’anno che tante donne presentassero delle canzoni e purtroppo non l’hanno fatto -scandisce ancora Conti- È come il vino, si va ad annate». Evidentemente «è un momento discografico in cui la produzione maschile è maggiore di quella femminile», aggiunge il direttore artistico.

Sullo share: «Siamo cresciuti. Continuiamo a pedalare»

«Era previsto il calo, la seconda cala sempre, è aumentato e il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo. Perché abbiamo cucinato la puntata in modo differente, con meno cantanti in gara. Abbiamo puntato aumentando la quota varietà, ma sono mille i fattori, le partite, le ruote… La cosa importante è che siamo cresciuti. Continuiamo a pedalare». Questo il primo commento, del conduttore e direttore artistico. Una serata che per mercoledì 25 febbraio ha raccolto 9 milioni e 53mila telespettatori, per uno share del 59.5%. In aumento rispetto al debutto di martedì. Accanto a Carlo Conti è comparsa la modella Irina Shayk, che lo accompagnerà nella serata di stasera. «Non parlo italiano, sono felice di essere qui con tutti voi», ha detto Irina. E ancora: «Ho sentito parlare tanto del Festival, lanciato nel 1951, oltre 70 anni di storia: è la più lunga al mondo nel suo genere. Sono onorata di essere qui e calcare questo palco».

Conti con Irina Shayk. ANSA/ETTORE FERRARI

Un Festival in crescita

«Un festival che si conferma in ottima salute con numeri importanti. Ho detto dall’inizio che mi piace valutare il festival sotto la sua interezza. Il dato auditel di ieri sera fa vedere un Festival in crescita rispetto alla prima puntata con uno share aumentato di 1,5% e il quarto risultato dal 1995 ad oggi. Possiamo essere molto sidosfatti dal punto di vista dei dati», ha dichiarato il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore, in conferenza stampa all’Ariston commentando i dati di ascolto.

Conti: «L’endorsement di Mazzi per De Martino? Nessun tipo di offesa»

Sempre parlando del futuro di Sanremo Giuseppe Candela per Dagospia ha parlato dell’endorsement politico del sottosegretario Gianmarco Mazzi per Stefano De Martino come prossimo conduttore. Ha chiesto Rai da parte della Rai chiedendo se questa uscita non fosse, data la tempistica, un’offesa verso l’attuale direttore artistico che ancora non aveva annunciato il ritorno sull’Ariston per il 2027. «State tranquilli: ho detto chiaramente all’azienda che questo sarebbe stato l’ultimo festival di questo ciclo per me, sia che fosse andato benissimo, sia malissimo. Nei miei confronti non ho sentito nessun tipo di offesa, non mi sono sentito messo in difficoltà. Da quarant’anni a questa parte ho con l’azienda un rapporto di grande chiarezza e rispetto, ho sempre cercato di rispettare molto l’azienda», ha replicato Conti. Nessuna offesa quindi per il volto Rai.

Il tema della pace a Sanremo: cosa sarà cantato da Laura Pausini

Per la terza serata, «parliamo di pace con Laura Pausini con uno straordinario momento di spettacolo con Heal the World, brano di Michael Jackson», insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, ha annunciato Conti. Questa sera verrà assegnato il primo titolo dell’edizione 2026, ovvero il vincitore delle Nuove Proposte, che sarà a inizio puntata. E sarà assegnato anche il Premio Mia Martini e il Premio Sala Stampa assegnato dalla sala Lucio Dalla. Ci saranno ospiti anche l’attore Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Momento clou l’interpretazione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che si esibiranno per la prima volta con il brano “Aurora” in italiano.

Il ritorno di Sanremo Estate

Nel corso della conferenza la Rai ha annunciato il ritorno di Sanremo Estate su Rai 1 Il direttore Williams Di Liberatore: «Ci stiamo lavorando, abbiamo individuato una data che potrebbe essere dopo la 2ª metà di luglio. Sarà un evento musicale all’aperto. Il cast di artisti sarà misto».

