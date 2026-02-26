Sanremo, il testo della canzone “Prima o poi” di Michele Bravi

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Quello che Michele Bravi porta al Festival di Sanremo è un pezzo intimo, una canzone introspettiva e delicata, come è stata delicata la sua esibizione sul palco dell’Ariston la prima serata. La sua seconda performance è prevista per questa sera, 26 febbraio, quando nel corso della terza serata della kermesse Bravi farà riascoltare al pubblico la sua canzone, Prima o poi.

Estratto del testo di «Prima o poi» di Michele Bravi

«Lo so fumare a letto è un brutto vizio

Piangersi un po’ addosso

Poi la notte non dormo mai, mai

È vero

È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera

Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera

È che mi manchi da morire

E pure il cane non la smette di abbaiare

E sarà che ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi».

Testo: Michele Bravi, Rondine

Musica: Michele Bravi, Rondine, Gianmarco Grande

