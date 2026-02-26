Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, il testo della canzone “Prima o poi” di Michele Bravi

26 Febbraio 2026 - 18:51 Ugo Milano
embed
michele_bravi_sanremo
michele_bravi_sanremo
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Quello che Michele Bravi porta al Festival di Sanremo è un pezzo intimo, una canzone introspettiva e delicata, come è stata delicata la sua esibizione sul palco dell’Ariston la prima serata. La sua seconda performance è prevista per questa sera, 26 febbraio, quando nel corso della terza serata della kermesse Bravi farà riascoltare al pubblico la sua canzone, Prima o poi.

Estratto del testo di «Prima o poi» di Michele Bravi

«Lo so fumare a letto è un brutto vizio
Piangersi un po’ addosso
Poi la notte non dormo mai, mai
È vero
È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera
Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera
È che mi manchi da morire
E pure il cane non la smette di abbaiare
E sarà che ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi».

Testo: Michele Bravi, Rondine
Musica: Michele Bravi, Rondine, Gianmarco Grande

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

Di Gabriele Fazio
festival-sanremo-2026-classifica-seconda-serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la classifica provvisoria della seconda serata: Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta – Il video

Di Alba Romano
sanremo 2026 achille lauro crans montana perdutamente
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, ecco perché Achille Lauro ha cantato «Perdutamente» per ricordare le vittime di Crans-Montana – Il video

Di Ygnazia Cigna