Sanremo, il testo della canzone “Prima o poi” di Michele Bravi
Quello che Michele Bravi porta al Festival di Sanremo è un pezzo intimo, una canzone introspettiva e delicata, come è stata delicata la sua esibizione sul palco dell’Ariston la prima serata. La sua seconda performance è prevista per questa sera, 26 febbraio, quando nel corso della terza serata della kermesse Bravi farà riascoltare al pubblico la sua canzone, Prima o poi.
Estratto del testo di «Prima o poi» di Michele Bravi
«Lo so fumare a letto è un brutto vizio
Piangersi un po’ addosso
Poi la notte non dormo mai, mai
È vero
È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera
Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera
È che mi manchi da morire
E pure il cane non la smette di abbaiare
E sarà che ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi».
Testo: Michele Bravi, Rondine
Musica: Michele Bravi, Rondine, Gianmarco Grande