Sanremo, Ubaldo Pantani all’Ariston nella terza serata del Festival: chi è l’imitatore di Lapo Elkann (e di molti altri)- Il video

Il comico, co-conduttore della serata di giovedì 26 febbraio, sul palco del Teatro della città dei fiori con una delle sue imitazioni più celebri

Dopo l’ingresso della supermodella russa Irina Shayk, è la volta dell’altro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, Ubaldo Pantani, che sale sul palco del Teatro Ariston nei panni di una delle sue imitazioni più celebri, Lapo Elkann. «Rai 9 fa parte del grande bouquet Sky, una grande eccellenza italiana», esordisce, dando subito il via a una raffica di battute. «Ci sono tre categorie: Big, Nuove Proposte e gente che ha prenotato tramite l’app ed è in attesa», scherza, strappando finalmente le risate del pubblico. E continua con la sua inconfondibile consecutio “creativa”: «Capisco che sia divisivo, ma mettere Max Pezzali sulla nave e non farlo attraccare è veramente troppo».



Chi è Ubaldo Pantani?

Nato a Cecina, in provincia di Livorno, nel 1971, Pantani si laurea in Scienze Politiche prima di intraprendere la carriera teatrale. A notarlo è Gianni Boncompagni, che lo vuole nel programma Macao, segnando l’inizio del suo percorso in televisione. Nel 2004 debutta con la Gialappa’s Band a Mai dire, dove si distingue per le sue imitazioni di personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica. Il suo cavallo di battaglia è Lapo Elkann, personaggio che interpreta ancora oggi, anche ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, e che aveva già portato nel 2009 a Quelli che il calcio. Un’imitazione a cui è particolarmente legato: ha raccontato di averla proposta per la prima volta nel 2005 e di aver poi instaurato un rapporto di amicizia con lo stesso Elkann, definendolo «il personaggio che mi porto sempre dietro».

Le altre imitazioni

Nel corso della sua carriera, Pantani ha dato vita a molte altre imitazioni celebri, tra cui Gianluigi Buffon, Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Bruno Barbieri, oltre a numerosi esponenti politici.

