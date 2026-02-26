Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara: ecco i codici della terza serata

26 Febbraio 2026 - 21:16 Ugo Milano
embed
televoto-sanremo
televoto-sanremo
Per i 15 Big in gara, il risultato complessivo della serata è deciso per il 50% dal televoto del pubblico e per il restante 50% dalla giuria delle radio

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la finale delle Nuove Proposte, vinta da Nicolò Filippucci con il brano Laguna. A seguire, spazio ai 15 Big in gara che non si sono esibiti nella serata di mercoledì 25 febbraio. Si parte con Maria Antonietta & Colombre, si chiude con Sayf. Ma come si vota?

Ecco i codici per votare i cantanti in gara

Dopo la finale delle Nuove Proposte, è il turno dei i 15 Big in gara, votati dal pubblico tramite televoto. I codici rispecchiano l’ordine di uscita sul palco:

01 – Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
02 – Leo Gassmann, Naturale
03 – Malika Ayane, Animali notturni
04 – Sal Da Vinci, Per sempre sì
05 – Tredici Pietro, Uomo che cade
06 – Raf, Ora e per sempre
07 – Francesco Renga, Il meglio di me
08 – Eddie Brock, Avvoltoi
09 – Serena Brancale, Qui con me
10 – Samurai Jay, Ossessione
11 – Arisa, Magica favola
12 – Michele Bravi, Prima o poi
13 – Luchè, Labirinto
14 – Mara Sattei, Le cose che non sai di me
15 – Sayf, Tu mi piaci tanto

Per i Big, il televoto del pubblico pesa per il 50% sul risultato complessivo della serata, mentre il restante 50% è determinato dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni, Carlo Conti comunicherà soltanto i cinque artisti più votati, elencati in ordine casuale. Ogni utenza potrà esprimere fino a tre preferenze.

I numeri

Il pubblico può votare chiamando da rete fissa il numero 894.001 (costo 0,51 euro a voto) oppure inviando un sms al 475.475.1 da telefono mobile (costo 0,50 euro a voto), con un massimo di tre voti validi per ciascuna utenza.

Lo speciale su Sanremo 2026

Foto copertina: Monkey Business Image | Dreamstime

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
festival-sanremo-2026-terza-serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, al via la terza serata del Festival: si parte con la finale delle Nuove Proposte, poi la gara dei 15 Big

Di Alba Romano
sanremo 2026 siti scommesse possibili vincitori
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, chi vince secondo i bookmakers: Fedez e Masini i favoriti. Ecco tutte le quote degli artisti in gara

Di Alba Romano
maria antonietta colombre
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “La felicità e basta” di Maria Antonietta e Colombre

Di Ugo Milano
michele_bravi_sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Prima o poi” di Michele Bravi

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Avvoltoi” di Eddie Brock

Di Roberta Brodini