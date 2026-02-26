Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara: ecco i codici della terza serata
La terza serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la finale delle Nuove Proposte, vinta da Nicolò Filippucci con il brano Laguna. A seguire, spazio ai 15 Big in gara che non si sono esibiti nella serata di mercoledì 25 febbraio. Si parte con Maria Antonietta & Colombre, si chiude con Sayf. Ma come si vota?
Ecco i codici per votare i cantanti in gara
Dopo la finale delle Nuove Proposte, è il turno dei i 15 Big in gara, votati dal pubblico tramite televoto. I codici rispecchiano l’ordine di uscita sul palco:
01 – Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
02 – Leo Gassmann, Naturale
03 – Malika Ayane, Animali notturni
04 – Sal Da Vinci, Per sempre sì
05 – Tredici Pietro, Uomo che cade
06 – Raf, Ora e per sempre
07 – Francesco Renga, Il meglio di me
08 – Eddie Brock, Avvoltoi
09 – Serena Brancale, Qui con me
10 – Samurai Jay, Ossessione
11 – Arisa, Magica favola
12 – Michele Bravi, Prima o poi
13 – Luchè, Labirinto
14 – Mara Sattei, Le cose che non sai di me
15 – Sayf, Tu mi piaci tanto
Per i Big, il televoto del pubblico pesa per il 50% sul risultato complessivo della serata, mentre il restante 50% è determinato dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni, Carlo Conti comunicherà soltanto i cinque artisti più votati, elencati in ordine casuale. Ogni utenza potrà esprimere fino a tre preferenze.
I numeri
Il pubblico può votare chiamando da rete fissa il numero 894.001 (costo 0,51 euro a voto) oppure inviando un sms al 475.475.1 da telefono mobile (costo 0,50 euro a voto), con un massimo di tre voti validi per ciascuna utenza.
Foto copertina: Monkey Business Image | Dreamstime