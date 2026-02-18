Sanremo 2026, Tredici Pietro – «Uomo che cade»

Il figlio di Gianni Morandi in gara a Sanremo con Uomo che cade

Pseudonimo di Pietro Morandi, Tredici Pietro è nato a Bologna nel 1997. Figlio di Gianni Morandi, ha scelto il suo nome d’arte per metà in omaggio ai propri amici e per l’altra metà per rivendicare un’identità individuale nel mondo del rap, lontano dai pregiudizi legati al suo cognome “pesante”, soprattutto in ambito musicale. Dopo il debutto con Pizza e Fichi (2018) e la collaborazione con artisti come Madame e gli Psicologi, ha saputo costruire un percorso autonomo e credibile, culminato nel 2025 con l’album Non guardare giù. In questo progetto ha affrontato temi personali come il burn-out e il complesso rapporto con le proprie radici. È una delle voci più mature della scena urban, capace di trasformare le fragilità in una narrazione universale e consapevole.

Ha presentato così Uomo che cade, la sua canzone sanremese: «Credo che tutto stia nel percorso, nella corsa e nella ricerca. Noi esseri umani abbiamo il brutto vizio di non accontentarci mai. La canzone parla di questo: del cadere e del rialzarsi».

Estratto del testo di «Uomo che cade» di Tredici Pietro

«Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe cose da dire,

cose da fare, fogli bruciare

Per rimanere fermo a guardare

Un uomo che cade, l’uomo che cade

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire per non rischiare di farci male

se guardi su c’è un uomo che cade, l’uomo che cade, un altro che cade»

Testo: Pietro Morandi (Tredici Pietro), Antonino Di Martino

Musica: Antonino Di Martino, Marco Spaggiari