Sanremo 2026, Samurai Jay – «Ossessione»

Prima volta sul palco dell'Ariston per il rapper che canterà "Ossessione"

Pseudonimo di Gennaro Amatore, Samurai Jay è nato nel 1998 a Mugnano di Napoli. Cresciuto tra il rap dei Co’Sang e le sperimentazioni dei Linkin Park, ha saputo unire la cultura rap a una sensibilità melodica. Dopo l’esordio con l’album Lacrime nel 2020 si è affermato nella scena urban attraverso collaborazioni di peso con artisti come Geolier, Shiva e Guè. Nel 2025 ha raggiunto una popolarità travolgente grazie al successo virale del brano Halo, confermando la sua capacità di intercettare il linguaggio e le tendenze della nuova generazione. Questo è il suo primo Festival di Sanremo. Ha presentato così il brano che porta in gara, dal titolo Ossessione: «Ossessione parla di quel motore che muove tutto: la sana ossessione per la musica, per l’amore e per la vita. Per noi ambiziosi è un po’ la benzina che ti porta ad andare avanti; tocca correre».

Estratto del testo di «Ossessione» di Samurai Jay

«Devo correre correre correre correre correre

come un’ossessione stanotte ritorni qui

al centro delle mie fantasie

ti amo solo di venerdì

bailando contigo asì

per un’ora ti sento mia

non è amore è una malattia

questo maledetto feeling

questo maledetto feeling»

Testo: Gennaro Amatore (Samurai Jay), Salvatore Sellitti

Musica: Luca Stocco, Vittorio Coppola