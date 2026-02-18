Sanremo 2026, Michele Bravi – «Prima o poi»
Il palco di Sanremo non è certo una novità per Michele Bravi. L’artista, classe 1994, torna all’Ariston per la terza volta. Nel 2017 si era presentato con Il diario degli errori, classificandosi quarto, mentre nel 2022 aveva partecipato con Inverno dei fiori. In questa edizione 2026 si lancia con Prima o poi. Nel 2018, inoltre, era stato ospite della serata dei duetti insieme ad Annalisa. La canzone di quest’anno esplora la nostalgia e quel senso di vuoto che resta dopo una perdita o una separazione. Racconta la tensione tra il desiderio di andare avanti e l’incapacità di dimenticare, tra abitudini consolatorie e piccoli gesti quotidiani che richiamano la persona mancante. Il tono è intimo e quasi confessionale, come una lettera scritta a chi se ne è andato.
Estratto del testo di «Prima o poi» di Michele Bravi
«Lo so fumare a letto è un brutto vizio
Piangersi un po’ addosso
Poi la notte non dormo mai, mai
È vero
È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera
Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera
È che mi manchi da morire
E pure il cane non la smette di abbaiare
E sarà che ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi».
Testo: Michele Bravi, Rondine
Musica: Michele Bravi, Rondine, Gianmarco Grande