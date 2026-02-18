Sanremo 2026, Michele Bravi – «Prima o poi»

Per la terza volta sul palco dell'Ariston, l'artista si presenta con una canzone che esplora il senso di vuoto che resta dopo una perdita o una separazione

Il palco di Sanremo non è certo una novità per Michele Bravi. L’artista, classe 1994, torna all’Ariston per la terza volta. Nel 2017 si era presentato con Il diario degli errori, classificandosi quarto, mentre nel 2022 aveva partecipato con Inverno dei fiori. In questa edizione 2026 si lancia con Prima o poi. Nel 2018, inoltre, era stato ospite della serata dei duetti insieme ad Annalisa. La canzone di quest’anno esplora la nostalgia e quel senso di vuoto che resta dopo una perdita o una separazione. Racconta la tensione tra il desiderio di andare avanti e l’incapacità di dimenticare, tra abitudini consolatorie e piccoli gesti quotidiani che richiamano la persona mancante. Il tono è intimo e quasi confessionale, come una lettera scritta a chi se ne è andato.

Estratto del testo di «Prima o poi» di Michele Bravi

«Lo so fumare a letto è un brutto vizio

Piangersi un po’ addosso

Poi la notte non dormo mai, mai

È vero

È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera

Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera

È che mi manchi da morire

E pure il cane non la smette di abbaiare

E sarà che ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi».

Testo: Michele Bravi, Rondine

Musica: Michele Bravi, Rondine, Gianmarco Grande