Sanremo 2026, Francesco Renga – «Il meglio di me»

18 Febbraio 2026 - 10:44 Alba Romano
Il cantautore bresciano torna al Festival per la decima volta

Francesco Renga, classe 1968, è un cantautore che si è affermato nel panorama musicale grazie a una vocalità intensa e riconoscibile e a una scrittura capace di unire forza emotiva e immediatezza melodica. Dopo l’esordio come frontman dei Timoria, formazione rock degli anni ‘90, ha intrapreso un percorso solista che lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo nel 2005. Da sempre i suoi brani sono un’esplorazione costante dei sentimenti e delle fragilità umane, e la sua carriera è caratterizzata da un legame profondo con il pubblico e da una dimensione live che ne esalta le doti interpretative, confermandosi come una delle voci più amate della musica italiana. Ha presentato così Il meglio di me, il brano con cui si presenta a Sanremo per la sua decima partecipazione: «Il meglio di me è una riflessione intima su una crescita personale in cui affronto le mie fragilità, le debolezze e le paure facendo in modo che queste non si proiettino sugli altri». 

Estratto del testo di «Il meglio di me» di Francesco Renga

«Ridere, cambiare, 
imparare dagli sbagli 
guarire, vedere 
il tempo sulle mani 
non puoi spostare le strade 
ma in mezzo a una frase 
trovo la direzione
E ancora non so perdonare 
il tempo che cambia le cose 
ed i segni sulla faccia di una vita che ti spacca 
non è stato facile»

Testo: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davi, Francesco Renga, Davide Sartore
Musica: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davi

