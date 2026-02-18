Sanremo 2026, Luchè – «Labirinto»

Debutto all'Ariston per il rapper napoletano degli ex Co'Sang

Il rapper Luchè, con un palmarès di 35 dischi di platino, affronta il debutto con una canzone (Labirinto) che, come lui stesso ha spiegato, «una metafora dei pensieri ossessivi che a volte ho anche io, e parla di quando ti trovi in una situazione tossica. Il labirinto rappresenta la ricerca di una via d’uscita». Nonostante sia la sua prima volta all’Ariston, Luchè è un artista affermato: ha iniziato con il duo hip hop Co’Sang, fondato insieme a Ntò. Nek 20212, dopo lo scioglimento del duo, Luchè ha deciso di intraprendere la carriera solista, puntando su un suono più internazionale e una produzione più patinata. È considerato uno dei pionieri del passaggio dall’hip hop classico alla trap in Italia, soprattutto nel Sud. E ha contribuito a rendere Napoli uno dei poli centrali del rap nazionale, anticipando il boom della nuova generazione.

Estratto del testo di «Labirinto» di Luchè

«Non conta l’ego

contano i concetti

nessuno l’ha capito

competiamo con noi stessi

forse più salgo in alto

più non vedo i miei difetti

quando non so chi sono

me lo urlano ai concerti

di crisi ne ho già avute

l’inverno con le tute

le corse le cadute

scontrarsi a mani nude

mentre gli altri giocano

io mi distinguo tra i pochi che osano»

Testo: Luca Imprudente (Luchè), Davide Petrella

Musica: Stefano Tognini, Davide Petrella, Rosario Castagnola