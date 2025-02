Sanremo, Massimo Ranieri, i giovani e l’autotune: «Buttate le macchine e cantate»

Il cantante parla del suo pezzo in gara e della cover con i Neri per caso

Massimo Ranieri dice che l’autotune impedisce ai giovani cantanti di crescere. A 73 anni ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo e l’ha vinto nel 1988 con Perdere l’amore. La sua ultima canzone sanremese è Tra le mani un cuore. Tra gli autori ci sono Tiziano Ferro e Nek. Del pezzo, dice il cantante, «me ne innamoro ogni volta di più. Per la melodia, ma anche per il messaggio, come si diceva una volta. Le immagini evocate non parlano solo, o soprattutto, di un mal di cuore, per amore, sono un invito alla solidarietà, all’accoglienza, alla disponibilità verso i cuori che soffrono. Per amore? Anche, ma pure per una malattia, per un lutto, perché costretti a lasciare la propria terra per cercare altrove un futuro migliore. Proprio noi, un popolo di emigranti, non possiamo non allungare la mano per salvarli», dice al Mattino.

Il cuore

Per la serata delle cover di domani ha scelto Quando. E c’è una coincidenza: «Oddio, è vero, ma non ci avevo pensato che sia Daniele che Troisi sono stati traditi dal cuore. Volevo rendere omaggio al mio amico Pino, uno dei più grandi in assoluto, e al genio di Massimo, alla loro straordinaria intesa tra di loro, alla capacità di mettere una canzone al servizio di un film, un film al servizio di una canzone. Quando uscì quel brano così curioso e anomalo mi sorprese, per la sua bellezza, ma anche perché era forse la prima volta che il Lazzaro Felice scriveva così bene anche in italiano». Nel colloquio con Federico Vacalebre aggiunge che la canterà con i Neri per caso «senza l’orchestra, io in mezzo alla loro orchestra vocale».

L’autotune

Ranieri dice poi cosa pensa dell’uso dell’autotune da parte dei giovani: «Sono cari ragazzi, alcuni di talento, anche grande, li inviterei a mettere da parte le macchine e di studiare, di cantare, cantare, cantare. Io sono passato dalla balere al San Carlo, senza le balere forse non avrei messo piede alla Fenice, forse non avrei meritato di metterci piede, forse non sarei stato capace di affrontare le prove artistiche della mia vita. Se qualcosa l’ho imparata, se nu’ pucurillo pucurillo so cantare… lo devo a quella gavetta. Il mio autotune sono stati i matrimoni, le feste di piazza… Papà veniva da me e mi diceva: “In quella nota eri calante, statte accuorto, Giuvanne”».

