Il mocio di Malgioglio, la risposta di Corona ai The Kolors, i fiori di Blanco: i migliori meme della seconda serata di Sanremo 2025

Così è esplosa l'ironia social sui momenti più significativi della 75esima edizione del festival

Anche i meme della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 non hanno deluso le aspettative: tra esibizioni, ospiti e abiti stravaganti, i social si sono scatenati con i meme. I The Kolors hanno portato sul palco il loro brano Tu con chi fai l’amore, ma a quanto pare il web ha trovato la risposta prima di loro. «Te lo dice Fabrizio Corona», è la battuta che circola online, con chiaro riferimento al re del gossip più infuocato del momento e al suo canale Falsissimo, che negli ultimi giorni ha diffuso una serie di rivelazioni su Chiara Ferragni e Fedez. Bresh si è distinto per le sue occhiaie, ma anche per un dettaglio che i social non potevano di certo lasciarsi sfuggire: la sua impressionante somiglianza con la celebre testa parlante di Art Attack.

Lo strascico infinito di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha dimostrato di non essere solo un co-conduttore, ma una vera e propria opera d’arte vivente: il suo abito con strascico lungo 50 metri ha fatto la storia del Festival e dei meme. La scena in cui Carlo Conti cerca di mostrare tutta la lunghezza dell’abito ha attirato l’ironia degli utenti: «Quando aiuto mia madre a piegare le lenzuola», si legge sui social. Qualcuno ci ha visto, invece, un richiamo all’iconico abito dei Ricchi e Poveri con il fiocco rosso, creando un mash-up tra epoche sanremesi che solo X poteva regalarci.

I fiori di Damiano e il mocio che ricorda Morandi

Anche Damiano dei Maneskin, circondato da una montagna di fiori sul palco, ha evocato un déjà vu sanremese: il momento in cui Blanco, un anno fa, li ha distrutti in preda alla furia. Gli utenti social non hanno perso tempo: «Speravamo tutti accadesse». Ma niente da fare: nessun crimine contro le composizioni floreali è stato commesso dall’artista. O almeno per questa edizione. Sanremo e la pulizia: un binomio che continua a regalarci perle. Se Gianni Morandi nel 2023 ha conquistato il pubblico con la sua scopa diventata iconica, Malgioglio ha deciso di omaggiare quella storica scena spuntando sul palco con un mocio per pulire il pavimento. Voluto o meno, il web ha sentenziato: «Malgy che entra con la scopa è, finalmente, il Sanremo che ci piace». A fine serata, Malgioglio ha regalato un’ultima base perfetta per i meme dei prossimi giorni: le sue ciabatte a forma di panda. «Sono la cosa più sobria mai indossata da Malgioglio», scherza Spinoza su X.

