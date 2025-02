Sanremo 2025, Francesca Michielin in lacrime dopo «Fango in Paradiso». Poi corre via dal palco nonostante l’infortunio alla caviglia – Il video

Durante le prove due giorni fa si è fatta male al piede destro e da allora gira con le stampelle. Ma non quando si esibisce all'Ariston

Le luci all’Ariston si sono appena riaccese dopo l’esibizione di Francesca Michielin su Fango in paradiso, con il quale partecipa al Festival di Sanremo 2025, che l’artista non riesce a trattenere le lacrime. «Grazie di cuore a tutti e a tutte», ha ripetuto la cantante coprendosi il volto. Poi è corsa via dal palco, un po’ a sorpresa considerato il suo incidente dei giorni scorsi durante le prove, quando è scivolata e ha rimediato un infortunio alla caviglia destra.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie