Francesca Michielin infortunata, la caduta nelle prove all’Ariston a due giorni da Sanremo: «Ma sono pronta a partire»

Lo ha comunicato la stessa cantautrice con un post su Instagram: «Nessun grado di separazione tra me e le scale» del Teatro

Brutta disavventura per Francesca Michielin a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. La cantautrice di Bassano del Grappa, in gara con il brano Fango in paradiso, sarebbe caduta durante le prove al Teatro Ariston. «Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta», scrive Michielin in un post sui social in cui si mostra sdraiata, con un tutore alla gamba destra e l’omino della Michelin, il suo portafortuna, stretto tra le braccia mentre è in viaggio all’interno di un van. «Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire», conclude. Per lei è la terza partecipazione al festival, dopo il debutto nel 2016 con Nessun grado di separazione, e il ritorno nel 2021 con Chiamami per nome in coppia con Fedez.