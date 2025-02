Sanremo 2025, lo sfogo di Marco Masini sul duetto con Fedez: «Nessuna modifica al testo di “Bella stronza”»

Il cantautore fa chiarezza sul brano che verrà portato nella quarta serata del Festival insieme al rapper

Nessun adattamento ai giorni nostri o versione ammorbidita. Marco Masini, che nella quarta serata di Sanremo 2025 è stato chiamato da Fedez per duettare sul suo successo del 1995 Bella stronza, chiarisce le parole di Carlo Conti sul testo cantato nella serata cover e duetti. Il conduttore e direttore artistico, ospite da Bruno Vespa, aveva parlato di «una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi, ma resterà quel titolo». Facendo proliferare ipotesi su rimaneggiamenti, censure, cambiamenti al testo del celebre brano. Una strofa, l’ultima, è finita in particolare nel mirino delle congetture: «Perché sei bella, bella, bella / Mi verrebbe di strapparti / Quei vestiti da puttana / E tenerti a gambe aperte / Finché viene domattina / Ma di questo nostro amore / Così tenero e pulito / Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza / E allora ti saluto, bella stronza, eh». Troppo violenta per il pubblico di oggi, le correzioni a cui accennava Conti avrebbero potuto interessare questa parte.

Cosa canta Marco Masini con Fedez a Sanremo 2025

E mentre ancora si discute su chi sia il destinatario del brano che Fedez ha deciso di portare sul palco, che sia Chiara Ferragni o Angelica Montini o altro ancora, Masini ha pubblicato una storia su Instagram in cui spiega con chiarezza che non vi sono modifiche al Bella stronza originale. «La cover di Bella stronza che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata», assicura il cantautore, «abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato».