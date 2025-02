Fedez e il nuovo tatuaggio sul collo, sul palco di Sanremo con la scritta in latino: che cosa significa

Al Festival con Battito, il rapper si è fatto vedere sui social sul palco dell'Ariston assieme a Marco Masini. Con lui canterà Bella Stronza, ma non è ancora chiaro a chi lo voglia dedicare tra Chiara Ferragni e Angelica Montini

Un ritiro da Sanremo per ora non sembra un’opzione per Fedez, che sui social si è mostrato di spalle sul palco dell’Ariston durante le prove. E proprio da quegli scatti è emersa un’altra novità: Fedez si è fatto un nuovo tatuaggio. Assieme a Marco Masini, il rapper ha deciso di interpretare Bella stronza, tra i più famosi brani del cantautore fiorentino. Un testo con un messaggio bello chiaro. Ma è sulla destinataria che le interpretazioni si sono divise, tra chi è convinto che il brano sia dedicato all’ex moglie Chiara Ferragni; e chi invece pensa che sia per Angelica Montini, la presunta amante del rapper rivelata da Fabrizio Corona.

Il nuovo tatuaggio

Il nuovo tatuaggio di Fedez sottolinea quanto sia un altro periodo intenso e importante per il rapper. Già in un’altra occasione aveva deciso di farne uno dedicato ai figli Leone e Vittoria. Quella volta Fedez si era operato per rimuovere il tumore. Uno dei momenti cruciali della sua vita, che inevitabilmente lo ha costretto a profonde riflessioni.

Che cosa significa la scritta del tatuaggio di Fedez

Non è chiaro se anche stavolta c’entri in qualche modo la famiglia con il nuovo tatuaggio. Di sicuro c’entra lo stesso Fedez, che ha scelto il collo come luogo ideale per questa novità. Una scritta con caratteri gotici, in latino, che recita: «Tamet Nosce», cioè «conosci te stesso». È la massima di origine greca γνῶθι σεαυτόν (gnōthi seautón) iscritta nel tempio di Apollo a Delfi. Un motto religioso, ma anche adottato dai filosofi greci e latini che esortavano a indagare sulla profondità della propria anima, considerando i propri limiti umani. Per esempio Socrate, che ne faceva un’esortazione a scoprire i limiti della conoscenza umana, con l’altrettanto famoso «sapere di non sapere».

La targa in Matrix

Fedez non ha spiegato ancora per quale motivo abbia scelto proprio quel motto. E chissà dove lo ha potuto incrociare nella sua vita. Certo non si può escludere che possa averlo sentito anche nella trilogia di Matrix, dove l’Oracolo ha una targa in legno proprio con la scritta «temet nosce». Un monito per i potenziali Eletti, proprio come Neo / Keanu Reeves, così da spingerlo a raggiungere un livello superiore di autocoscienza. E solo Fedez sa quanto gli possa tornare utile in questo perioco complicato.