Fedez si ritira da Sanremo? L’ipotesi sul rapper schiacciato dal gossip. Lo staff non conferma, il boom delle quote

Il rapper potrebbe fare un passo indietro, se le cose al Festival non dovessero andare bene. Ma circolano anche voci di un ritiro anticpato, secondo l'Adnkronos

Dopo Emis Killa, potrebbe toccare a Fedez fare un passo indietro e decidere di ritirarsi da Sanremo. Non che al rapper non manchino le beghe con la giustizia come nel caso del collega. Ma a spingere Fedez in questo caso, secondo Repubblica che cita l’Adnkronos, sarebbe il peso del gossip di cui è stato protagonista soprattutto negli ultimi giorni. Secondo le ipotesi che circolano, Fedez potrebbe decidere di mollare prima dell’inizio del Festival, martedì 11 febbraio. Ma non è escluso che il rapper possa tirarsi indietro dopo i primi verdetti della classifica: nel caso di risultati deludenti, a quel punto potrebbe valutare di tornarsene a casa.

Le pesanti rivelazioni di Fabrizio Corona sul tentato suicidio dello scorso dicembre, senza dimenticare tutto il discorso della relazione parallela durante il matrimonio con Chiara Ferragni, non permetterebbero a Fedez di affrontare il Festival con la concentrazione e le serenità necessaria. Come spiega l’Adnkronos, dal suo staff non arriva alcuna conferma. Né ci sarebbero segnali sui social che lascerebbero pensare a un ritiro imminente.

Fedez ha provato a Roma e a Sanremo, anche assieme all’orchestra del Festival. A guardare le quote dei bookmaker, Fedez si è rapidamente fatto strada tra i favoriti. Uno dei principali operatori di scommesse online quotava la vittoria di Fedez a 31. Ora a 9. E chissà che questo dettaglio possa convincerlo a stringere i denti e tentare il tutto per tutto.