Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio non nasconde l’agitazione all’Ariston. E Nino Frassica lo imita – I video

«Me la sto facendo sotto», ha confessato il cantautore, mentre l'altro co-conduttore sfoggiava un ciuffo bianco e nero

Abito stravagante nero e rosso, con uno strascico lungo 50 metri dietro il vestito. Cristiano Malgioglio ha fatto il suo ingresso alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Ci ha tenuto a chiarire da subito che della sua presenza su quel palco «nulla è stato preparato in anticipo». «Non ho voluto autori, sono straordinari, ma ho chiesto a Conti “lasciami libero”», ha dichiarato Malgioglio. Tutto a braccio, improvvisato. Ma non frena l’emozione: «Me la sto facendo sotto», ha confessato il co-conduttore a Conti. «In cinquanta anni di carriera ho lavorato con i più grandi e questo momento non so se è un regalo per le cose che ho fatto nella mia vita, ringrazio la Rai», ci ha tenuto a dichiarare.

Le gag con Malgioglio e Frassica

Poi, per sdrammatizzare, una gag sullo strascico rosso di Malgioglio, lungo ben 50 metri. «Ci puoi arrivare a Ventimiglia», scherza Conti. I due hanno annunciato il terzo campione in gara, Lucio Corsi. A seguire, l’arrivo del secondo co-conduttore della serata, Nino Frassica, con acconciatura scura e ciuffo bianco alla Malgioglio. «Sono doppiamente contento perché oggi per me è un festeggiamento: 39 anni fa e 9 mesi e 18 giorni debuttavo in televisione con Quelli della notte con Renzo Arbore», ha dichiarato. «Signore e signori vince… Si sa da novembre», scherza Frassica prendendo un cartellino dalle mani di Conti.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie