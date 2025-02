«La Juve combatte contro il Psv, Giuntoli sta a Sanremo»: psicodramma dei tifosi sui social ma la foto del dirigente bianconero risale a un anno fa

Alcuni tifosi juventini hanno attaccato la dirigenza, ma Giuntoli era allo stadio a vedere la partita di Champions League

All’indomani della prima serata del Festival di Sanremo, c’è uno psicodramma in corso sui social tra i tifosi juventini. Su X e non solo hanno iniziato a circolare decine di tweet di tifosi arrabbiatissimi con il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli. «Mentre la Juve sta soffrendo contro il Psv Giuntoli sta a Sanremo a non fare un c**zo. Che vergogna», scrive un tifoso juventino sui social. E un’altra pagina bianconera aggiunge: «Giuntoli non è presente alla partita di Champions League. Invece è a Sanremo!». A corredo di tutti questi post c’è una foto che ritrae proprio il dirigente juventino in platea all’Ariston. Peccato che si tratti di foto della scorsa edizione di Sanremo, come conferma – in alcune foto non ritagliate – anche la presenza del direttore artistico Amadeus. Questa volta, Giuntoli non era presente al Festival. Forse proprio perché ha preferito seguire la sua squadra a Eindhoven, dove la Juve ha battuto 2-1 il Psv nella prima gara dei playoff dei Champions League. Per i tifosi più scettici, c’è un altro dettaglio, impossibile da contestare, che conferma la presenza di Giuntoli nei Paesi Bassi: l’intervista che gli ha fatto Sky Sport poche ore prima della partita all’interno dello stadio. Con buona pace di quei tifosi juventini che non sopportano la dirigenza, al punto da cascare nel tranello di una fake news con foto vecchie di un anno.

