Sfida Italia-Olanda in Champions League: Juve-Psv e Milan-Feyenoord ai playoff. L’Atalanta pesca il Bruges – Tutte le sfide

Dai sorteggi di Nyon anche il big match Manchester City-Real Madrid. L'Inter si gode un turno di riposo ma potrebbe scontrarsi con Juve o Milan agli ottavi

L’urna di Nyon ha dato il suo primo verdetto: ai playoff per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League sarà Juve-Psv e Milan-Feyenoord. Evitato, dunque, il derby tutto italiano tra la Vecchia Signora e il Diavolo, che invece saranno impegnati in uno scontro incrociato con le due olandesi. L’Atalanta, prima delle escluse dalla top 8, se la vedrà invece con il Bruges. Attesa anche per il big match tra Manchester City e Real Madrid. I playoff si giocheranno con il classico format andata (11-12 febbraio) e ritorno (18-19 febbraio).

Tutte le sfide dei playoff

Questi gli incroci dei playoff in cui non sono coinvolte le italiane, da cui usciranno otto delle qualificate agli ottavi di finale:

Brest – Psg

Monaco – Benfica

Man City – Real Madrid

Sporting Lisbona – Borussia Dortmund

Celtic – Bayern Monaco

Il tabellone della Champions League 2024-2025 dopo il primo sorteggio di Nyon

Il futuro delle italiane

Tra le quattro italiane, l’Inter è l’unica che ha conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale grazie al quarto posto nel girone. Secondo quanto stabilisce il tabellone attuale, con ancora tante incognite da risolvere, la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela con una delle due vincenti delle sfide tra Milan e Feyenoord e Juventus-Psv. Se dovessero uscire le due italiane, al momento favorite, avremo dunque sicuramente uno scontro “fratricida” agli ottavi. L’Atalanta, invece, ha nel suo quarto di tabellone tre big di grande calibro: Liverpool, Barcellona (rispettivamente prima e seconda del girone) e Psg, reduce da una prima fase a dir poco deludente ma pur sempre squadra di enorme talento. La fortuna per la squadra di Giampiero Gasperini è che questi nomi non dovrà sentirli prima del quarto di finale. Essendosi qualificata come nona, infatti, l’Atalanta avrà il vantaggio di giocare gli eventuali ottavi contro una delle due teste di serie più “deboli”: in questo caso Aston Villa o Lille. Ma prima di pensare agli eventuali incroci proibitivi bisogna superare l’ostacolo playoff.

E ora cosa succede?

Il 18 febbraio, al termine dei playoff, saranno note tutte le vincenti del primo dentro-fuori di stagione. Queste raggiungeranno le otto teste di serie (tra cui l’Inter) che si erano qualificate direttamente agli ottavi di finale in virtù del risultato del maxi-girone a 36 squadre. Il 21 febbraio, sempre a Nyon, ci sarà un altro sorteggio per definire una volta per tutte il tabellone “tennistico” che porterà fino alla finale di Monaco di Baviera. Il sorteggio seguirà le stesse regole di quello dei playoff: prima e seconda testa di serie saranno abbinate alle vincenti dei playoff dal valore complessivo più basso (15esima o 16esima contro 17esima o 18esima). E così, a cascata, tutte le altre andando così a fissare gli incroci possibili da qui a fine maggio.