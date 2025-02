«Anni difficili?», e Fedez commosso non riesce a rispondere: l’intervista al rapper dopo la prima serata di Sanremo 2025 – Il video

L'intervista su "Rai Radio 2" dopo l'esibizione del rapper di ieri - lunedì 11 febbraio - sul palco dell'Ariston

Dopo l’esibizione al Festival di Sanremo con Battito, Fedez è stato intervistato da Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio 2. All’osservazione della conduttrice «sono stati anni difficili, immagino», il rapper – visibilmente commosso – non è riuscito a rispondere. È ciò che si vede nel filmato, virale sui social. «Sono state settimane impegnative, per me essere riuscito anche solo a salire sul palco con quella calma: avevo voglia di far parlare la musica», ha precisato il cantante, al centro delle polemiche, dopo i gossip lanciati da Fabrizio Corona sul suo travagliato rapporto con Chiara Ferragni. «Era effettivamente un’urgenza – ha continuato -, avevo voglia di far parlare la musica e sono molto contento di come è andata. Adesso mi sta scendendo un po’ di adrenalina». E sul suo brano ha aggiunto: «L’idea era quella di mettere nella canzone un po’ tutto il mio vissuto di questi anni e le mie esperienze, riuscire a portarle sul palco e spero di esserci riuscito. Più che divertito mi sono impressionato, sono più agitato ora che prima di salire. Sono state settimane impegnative ma vi dico onestamente, anche se so che può sembrare retorico, anche solo essere riuscito a salire sul palco con quella calma lì, io sono già veramente contentissimo».

La scelta delle lenti a contatto e l’emozione sul palco

Il rapper milanese si è presentato ieri sul palco dell’Ariston con lenti a contatto nere: una scelta «dell’ultimo momento – ha raccontato ai microfoni di Rai Radio 2 -. Stavo guardano un documentario dei Limp Bizkit e il chitarrista Wes Borland si metteva queste lenti a contatto giganti. Le ho guardate e ho detto è perfetto per il brano, e anche un po’ una maschera che mi aiuta a salire sul palco». E nella prima reazione a caldo scherza con i social del programma radio, con quella che sembra una provocazione per sdrammatizzare la forte emozione del palco: «È andata bene anche se ho avuto un problema che non avevo mai avuto in vita mia. Ho iniziato a cantare che avevo un rutto incastrato in gola e non sapevo quando farlo, ma poi l’ho scoperto e per fortuna non si è sentito. Prova a iniziare a cantare a Sanremo con un rutto incastrato qua…non è proprio la sensazione più bella però top, abbiamo sperimentato anche questo», ha concluso Fedez.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie