Centinaia di fan di Olly sotto il suo balcone a Sanremo: il coro per «Balorda nostalgia» – Il video

Olly ha creato un ingorgo di persone a Sanremo. Centinaia di fan si sono radunati sotto il balcone dell’artista per cantare il brano con cui è in gara, Balorda nostalgia. È quanto si vede da un video diffuso da Olly sulla sua pagina Instagram. «Balorda Sanremo», si legge nella didascalia del post social. Il cantante, prima dell’inizio del festival, è stato inserito tra i favoriti della kermesse. Non è la prima volta che si presenta sul palco dell’Ariston. Due anni fa è stato selezionato tra i primi otto finalisti di Sanremo Giovani da Amadeus con la canzone «L’anima balla», dove ha poi conquistato il passaggio alla categoria Big. Nella 73esima edizione di Sanremo ha partecipato con Polvere. Ora il grande ritorno tra i Big nella 75esima edizione.

