Sanremo 2025, il regalo di Brunori Sas e Lucio Corsi: concertini improvvisati in sala stampa – I video

A due mesi dalle critiche a Tony Effe per i suoi testi misogini, mentre il rap dilaga sul mercato e Carlo Conti innaffia di pop commerciale il suo ritorno al Festival di Sanremo, dopo la prima giornata a guadagnarsi le lodi e l’interesse della critica sono i cantautori, due in particolare: Brunori SaS e Lucio Corsi. D’altra parte, fino a questo momento a votare sono stati solo i giornalisti, che avevano già espresso il gradimento per i loro lavori durante i preascolti dei brani in gara a fine gennaio. Tutto confermato, Brunori SaS e Lucio Corsi infatti risultano tra i meglio votati della prima serata di Sanremo. Le loro canzoni, L’albero delle noci e Volevo essere un duro, hanno rappresentato un contraltare pesante e salvifico per questo Festival ultrapop. Brani che brillano per una delicatezza quasi eroica.

L’esibizione e la difesa del cantautorato

Oggi sia Lucio Corsi che Brunori SaS, uno dopo l’altro, si sono presentati in sala stampa per la conferenza di rito con i giornalisti accreditati, regalando ai presenti un piccolo spettacolo. Con entrambi si è parlato di cantautorato, si è sottolineata l’importanza che questa forma canzone sia presente nella playlist di Sanremo. Lucio Corsi addirittura auspica che anche il Premio Tenco possa diventare importante quanto il Festival di Sanremo, mentre Brunori SaS pensa che il festival debba contenere una pluralità di generi e percorsi, ma è importante che il cantautorato sia presente «Perché – dice a Open – parlo a mio nipote di De André e non è che ne sappia moltissimo». Entrambi hanno sottolineato invece quanto è importante per loro la vita vera, la provincia dalla quale provengono, uno toscana (Lucio Corsi) e uno calabrese (Brunori SaS, che ha scelto di rimanere a vivere lì). Entrambi poi hanno regalato due momenti di musica molto speciali, Lucio Corsi ha suonato Francois Delacroix uno dei brani del nuovo album di prossima uscita, Brunori SaS invece ha rispolverato Canzoni contro la paura, uno dei suo cavalli di battaglia.

