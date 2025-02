Sanremo 2025, le Nuove Proposte portano il femminismo sul palco: il cartello contro la violenza sulle donne e il mantello che richiama Ferragni

«Se una donna dice no è sempre no: non esiste nessuna scusa», ha dichiarato Carlo Conti. Alex Wyse e Settembre vanno in finale

«Se io non voglio, tu non puoi». È il cartello contro la violenza sulle donne che Vale Lp e Lil Jolie, in gara al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, hanno mostrato sul palco alla fine della performance con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Protesta femminista per ricordare il valore del consenso e a cui si è unito anche Carlo Conti. «Se una donna dice no è sempre no: non esiste nessuna scusa», ha dichiarato il conduttore. Sulla stessa linea d’onda, l’abito con cui si è presentata Maria Tomba, in gara Goodbye (voglio good vibes). Sul mantello dell’outfit, che sembra richiamare l’iconico ingresso di Chiara Ferragni con «Pensati libera», si legge «Guardami gli occhi e non le poppe». Si tratta di una frase presente nel suo brano in gara che, tuttavia, è un testo concentrato prevalentemente sulla positività e la spensieratezza.

Nuove Proposte: chi va in finale

Alex Wyse ha vinto la prima sfida contro il duo Vale Lp e Lil Jolie. Il secondo scontro, invece, l’ha vinto Settembre, in gara con Vertebre, contro Maria Tomba. Settembre e Alex Wyse sono quindi i finalisti tra le Nuove Proposte della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

