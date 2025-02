Sanremo 2025, Bianca Balti senza filtri all’Ariston: «L’ultima volta che sono stata al Festival non mi sono divertita» – Il video

La supermodella è la prima co-conduttrice della serata: «Che emozione: sono sicura che mi divertirò un sacco quest'anno»

«Una delle top model più importanti al mondo, un orgoglio italiano, una mamma e soprattutto, in questo periodo, una guerriera». Con queste parole, il conduttore e direttore artistico della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha annunciato l’ingresso della co-conduttrice Bianca Balti. «Che emozione», ha detto la supermodella vestita da un abito chiaro con lunghissima scollatura e il capo rasato. «Bentornata perché ci sei già stata su questo palco, con Fabio (Fazio, ndr)» nel 2013, ha replicato Conti. «È vero, ma l’altro volta non mi ero divertita: ma sono sicura che mi divertirò un sacco quest’anno», la risposta di Balti.

«Noi donne siamo sempre un grande esempio per gli uomini»

La modella ha poi corretto Conti, che le riconosceva di essere «un grande esempio per le donne»: «Ma soprattutto noi donne siamo sempre un grande esempio per gli uomini». Correzione che non è passata inosservata ai telespettatori: è su tutti i social. Durante la conferenza stampa di oggi – mercoledì 12 febbraio – la modella ha fatto di sapere di essere alla kermesse non «da malata di cancro: io sono una top model, vengo a sfilare – aveva detto – a mostrare i miei vestiti, a competere con Cristiano (Malgioglio, ndr). Non voglio negare il dolore, ma sono venuta per celebrare la vita. Stasera voglio divertirmi. Parlerò del mio dolore in altra sede», ha detto con fermezza la modella che ha da poco terminato la chemioterapia per un cancro ovarico.

