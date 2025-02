Sanremo 2025, Damiano David canta «Born with a broken heart» davanti alla sua fidanzata Dove Cameron in prima fila – Il video

«Questo è il palco più bello e importante per me e dove è successa la cosa più importante della mia carriera», ha detto il leader dei Maneskin

«Questo è il palco più bello e importante per me e dove è successa la cosa più importante della mia carriera». Con queste parole Damiano David ha salutato il pubblico dell’Ariston, ospite da solista nella seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, dopo la vittoria del 2021 con i Maneskin. Il cantante romano ha cantato il suo brano Born with a broken heart; seduta in prima fila ad applaudirlo anche la fidanzata Dove Cameron.

Chi è Dove Cameron?

Dove Cameron, all’anagrafe Chloe Celeste Hosterman, è nata nel 1996 a Bainbridge Island, nello Stato di Washington. All’età di otto anni ha iniziato a recitare in un teatro della sua città; a 14 anni si trasferisce a Los Angeles con la famiglia. Nel 2011, quando Cameron aveva 15 anni, il padre si suicidò, e in suo onore adottò “Dove” come nome legale, ossia “colomba”, il vezzeggiativo con cui lui la chiamava. La 29enne è nota per aver interpretato un doppio ruolo nei panni degli omonimi personaggi nella sitcom per ragazzi di Disney Channel, Liv e Maddie, per i quali ha vinto un Daytime Emmy Awar come «miglior interprete nella programmazione per bambini» e per aver interpretato Mal nella serie di film Descendants. Nel suo curriculum appaiono anche molte altre produzioni, le più famose: The Mentalist, Shameless, Agents of Shields e il film Cloud 9.

