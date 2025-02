Sanremo 2025, l’energia di Balti, il ritorno di Damiano e l’altra standing ovation per Cristicchi: cos’è successo nella seconda serata

Il racconto della seconda serata della 75esima edizione della kermesse canora

Si è chiusa anche la seconda serata del Festival di Sanremo. Il direttore artistico e conduttore ha aperto la kermesse canora ringraziando i telespettatori «dell’affetto che ci avete dimostrato ieri sera: eravate 12 milioni, forse qualcosa in più», ha detto Carlo Conti, prima di ricevere l’omaggio dalla galleria: «Sei bellissimo!». In apertura di serata, l’esordio sul (temuto) palco di Alessandro Cattelan e la gara delle Nuove Proposte: passano in finale Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre, domani il verdetto. Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica si sono alternati alla co-conduzione del Festival; e il super ospite di stasera, Damiano David, ha emozionato con il suo tributo a Lucio Dalla e, poi, col suo singolo Born with a Broken Heart: ad applaudire in platea c’era anche la fidanzata Dove Cameron. Sul palco quindici Big, valutati al 50% dal pubblico a casa con il Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Terminate le esibizioni è stata, infine, comunicata la classifica che vede tra i primi cinque Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi.

L’Ariston si accende all’ingresso di Bianca Balti

ANSA/FABIO FRUSTACI | La discesa di Bianca Balti dalle scale dell’Ariston

L’Ariston ha accolto con una grande ovazione l’ingresso di Bianca Balti. «Una delle top model più importanti al mondo, un orgoglio italiano, una mamma e soprattutto, in questo periodo, una guerriera», ha detto Conti. La supermodella si è presentata sul palco dell’Ariston con il sorriso aperto, la testa rasata post-chemio, l’abito lungo e vaporoso in piume celesti. «Grazie Carlo per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, perché saprete che le piume le ha copiate da me», ha ironizzato. E quando il conduttore l’ha ringraziata: «Sei un esempio per le donne, forte», ha replicato: «Noi donne siamo sempre un grande esempio per gli uomini».

Malgioglio emozionato, Frassica lo imita

ANSA/FABIO FRUSTACI | I co-conduttori Cristiano Malgioglio e Nino Frassica al Festival di Sanremo

È stato poi il turno del secondo co-conduttore Cristiano Malgioglio, alla kermesse con un abito nero e rosso con strascico di velo «lungo 50 metri». «È talmente bello essere qui, in 50 anni di carriera in cui ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, non so se è un regalo, forse per tutte le cose che ho fatto me lo meritavo anche, ti ringrazio Carlo, ringrazio la Rai», ha detto emozionato. E infine Nino Frassica, terzo e ultimo co-conduttore della serata, elegante in smoking, ma con ciuffo nero alla Malgioglio, ha fatto il suo ingresso all’Ariston: «Signore e signori, vince… Si sa da novembre», ha scherzato il comico siciliano.

Damiano David fa decollare la serata

ANSA/FABIO FRUSTACI / Damiano David e Carlo Conti al Festival di Sanremo

Giacca nera con mega fiocco di raso, il frontman dei Maneskin Damiano David ha fatto decollare la serata con l’interpretazione di Felicità di Lucio Dalla. Con lui sul palco Alessandro Borghi e il nipote, il piccolo Vittorio Bonvincini che si commuove. «Abbiamo pensato che Vittorio fosse la persona giusta per rappresentare questo stato di sonnolenza nella ricerca della felicità», ha detto l’attore spiegando che «il senso del brano è dedicato ai giovani, ai giovanissimi». «Alle future generazioni», ha chiosato Conti. Poi, Damiano ha cantato la sua Born with a Broken Heart. «Questo è il palco più bello e importante per me e dove è successa la cosa più importante della mia carriera», il messaggio di Damiano. Dopo l’esibizione, l’ex Maneskin ha scritto un post di ringraziamento su X: «Grazie Lucio. Grazie per essere riuscito a guardare la vita in un modo così profondo. La felicità non è mai un sentimento definitivo, ma è nascosta in una serie di momenti che si alternano tra le gioie e le difficoltà delle nostre vite, non è un concetto astratto o inarrivabile, è alla portata di tutti noi, basta accettarne la precarietà. Non cerchiamo troppo lontano, quello che, in realtà è già vicino», si legge nel post. «Grazie Alessandro Borghi per aver condiviso questo momento con me, grazie per la tua sensibilità – ha aggiunto -. Grazie al piccolo Vittorio, nessuno tocchi la tua di felicità, il futuro è nelle tue mani. Grazie Carlo Conti a per questo invito e per avermi dato l’opportunità di tornare nel posto che più mi sta a cuore», ha concluso.

Il pianto di Michielin e la (seconda) standing ovation di Cristicchi

ANSA/FABIO FRUSTACI / Simone Cristicchi al Festival di Sanremo

Sul palco si sono esibiti i quindici Big (gli altri 14 saliranno domani – giovedì 13 febbraio – sul palco dell’Ariston). I cantanti sono stati valutati al 50% dal pubblico a casa con il Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Ad aprire le danze è stato Rocco Hunt con l’energia di Mille vote ancora; dopo Elodie, la poesia di Lucio Corsi, i The Kolors a caccia del nuovo tormentone, Serena Brancale e Fedez, meno emozionato della prima serata del Festival. È stato quindi il turno di Francesca Michielin con Fango in Paradiso, che – dopo aver preso i fiori dalle mani di Conti – è scoppiata in un pianto liberatorio. «Grazie di cuore a tutti e a tutte», ha ripetuto la cantante coprendosi il volto. Simone Cristicchi con Quando sarai piccola ha, invece, ricevuto la seconda standing ovation, dopo quella di ieri. La canzone in gara è dedicata alla mamma e parla dell’amore restituito dai figli ai genitori quando diventano molto anziani. E poi ancora Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote.

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie