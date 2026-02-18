Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaSuoni e VisioniTv

Sanremo 2026, Eddie Brock – «Avvoltoi»

18 Febbraio 2026 - 10:40 Ugo Milano
embed
festival-sanremo-2026-eddie-brock
festival-sanremo-2026-eddie-brock

Tra i nomi emergenti dell’indie pop italiano, Eddie Brock si è fatto strada grazie a una scrittura diretta e a una forte connessione con il pubblico digitale. Cantautore romano, costruisce la propria identità artistica intrecciando melodie immediate e testi emotivi che parlano di fragilità, relazioni e inquietudini generazionali. Dopo gli inizi tra autoproduzioni e live nei piccoli club, il successo sulle piattaforme streaming e sui social lo proietta in una dimensione nazionale, rendendolo uno dei profili più osservati della nuova scena pop indipendente. Il suo percorso rappresenta un esempio emblematico di come l’ecosistema musicale contemporaneo possa trasformare un artista emergente in un nome riconosciuto in pochi anni.

Nel 2026 debutta al Festival di Sanremo, presentando un brano (Avvoltoi) che segna una maturazione sonora e tematica, con l’ambizione di affermarsi definitivamente nel panorama mainstream italiano. La canzone parla di un amore struggente e della capacità di riconoscerlo. 

Estratto del testo di «Avvoltoi» di Eddie Brock

«Ci ho provato lo sai
Ma non riesco a non pensare a no
Tanto so già cosa dirai
Rovineremo tutto
La nostra amicizia
Vale più di così
E fingendo
Che nessuno dei due lo sapesse
A far finta che non ci sia niente
Mi mordo la lingua fino a sanguinare
Ripetendoti che
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male»

Testo: Edoardo Iaschi (Eddie Brock), Lorenzo Iaschi, Vincenzo Leone
Musica: Edoardo Iaschi, Vincenzo Leone  

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Vittorio Sgarbi assolto, cadono le accuse sul quadro di Manetti: «Macchina del fango contro un innocente»

2.

In Germania uno spettacolo che indaga i confini dell’antifascismo è finito con una tentata invasione di palco

3.

La carta Pokémon che vale 16,5 milioni, l’affare dello youtuber Logan Paul: chi l’ha comprata e perché vale così tanto – Foto

4.

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: «Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini…»

5.

Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi