Sanremo 2026, Eddie Brock – «Avvoltoi»

Tra i nomi emergenti dell’indie pop italiano, Eddie Brock si è fatto strada grazie a una scrittura diretta e a una forte connessione con il pubblico digitale. Cantautore romano, costruisce la propria identità artistica intrecciando melodie immediate e testi emotivi che parlano di fragilità, relazioni e inquietudini generazionali. Dopo gli inizi tra autoproduzioni e live nei piccoli club, il successo sulle piattaforme streaming e sui social lo proietta in una dimensione nazionale, rendendolo uno dei profili più osservati della nuova scena pop indipendente. Il suo percorso rappresenta un esempio emblematico di come l’ecosistema musicale contemporaneo possa trasformare un artista emergente in un nome riconosciuto in pochi anni.

Nel 2026 debutta al Festival di Sanremo, presentando un brano (Avvoltoi) che segna una maturazione sonora e tematica, con l’ambizione di affermarsi definitivamente nel panorama mainstream italiano. La canzone parla di un amore struggente e della capacità di riconoscerlo.



Estratto del testo di «Avvoltoi» di Eddie Brock

«Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a no

Tanto so già cosa dirai

Rovineremo tutto

La nostra amicizia

Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male»



Testo: Edoardo Iaschi (Eddie Brock), Lorenzo Iaschi, Vincenzo Leone

Musica: Edoardo Iaschi, Vincenzo Leone