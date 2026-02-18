Sanremo 2026, Malika Ayane – «Animali Notturni»

L’ultima volta che Malika Ayane ha partecipato al Festival di Sanremo è stata nel 2021 con il brano «Ti piaci così»

Malika Ayane rappresenta l’anima più sofisticata e internazionale del pop italiano contemporaneo, distinguendosi per un timbro vocale vellutato e una classe innata. Milanese, classe ’84, ha saputo mescolare sapientemente soul, jazz e melodia mediterranea in album fondamentali come Grovigli e Naïf. La sua carriera è costellata di perle come Come foglie, scritta per lei da Giuliano Sangiorgi, e hit radiofoniche del calibro di Senza fare sul serio. Interprete colta e mai scontata, che si tratti di ballate intime o di pezzi synth-pop, resta un punto di riferimento per chi cerca una musica che sappia essere, allo stesso tempo, popolare e di estrema qualità.

Ha presentato così Animali notturni: «Vivendo, prendendo tutto quello che arriva dalla vita. Gli animali invisibili siamo tutti noi. La notte è una parte del giorno che si vede meno»

Estratto del testo di «Animali notturni» di Malika Ayane

«Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l’alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai»

Testo: Malika Ayane, Stefano Marletta, Edwyn Roberts

Musica: Giordano Cremona, Stefano Marletta, Luca Faraone, Edwyn Roberts, Federico Mercuri

I testi delle canzoni

