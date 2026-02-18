Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Sanremo 2026, Leo Gassmann – «Naturale»

18 Febbraio 2026 - 10:47 Alba Romano
Dopo aver participato nella categoria Nuove proposte, Gassmann è stato a Sanremo nel 2023. E ci torna anche quest'anno

Leo Gassmann, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, già all’età di 9 anni è entrato all’Accademia di Santa Cecilia per studiare chitarra classica e solfeggio. Nel 2020 è diventato famoso per la vittoria nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo, affermando una maturità artistica e interpretativa. Nel corso del suo percorso ha pubblicato album e singoli di successo, consolidando una cifra stilistica personale tra introspezione e racconto generazionale. Parallelamente alla musica ha intrapreso anche la carriera di attore, ampliando la propria espressività artistica e confermandosi come uno dei volti più interessanti della nuova scena italiana.

Ha presentato così Naturale, il brano che porta in gara: «Naturale è un grido d’amore e un invito ad andare oltre le apparenze. Parla degli arrivederci, piccoli e grandi, che segnano la vita e l’amore».

Estratto del testo di «Naturale» di Leo Gassmann

«Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent’anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella adesso piange con le amiche e sua con sua madre
Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane
Che ci siamo fatti così male, così male, così male
Così, senza volerlo»

Testo e musica: Francesco Savini, Mattia Davi, Alessandro Casali, Leo Gassmann

