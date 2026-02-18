Sanremo 2026, Raf – «Ora e per sempre»

Il brano di quest’anno, scritto assieme al figlio, racconta un legame affettivo profondo nato in un momento di solitudine

Con un testo scritto a quattro mani con suo figlio Samuele Riefoli, Raf torna a Sanremo 2026 con Ora e per sempre. Con oltre 40 anni di carriera, decine di album e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana con hit come Infinito e Non è mai un errore. Non è la sua prima volta all’Ariston dato che vi ha già partecipato nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ‘80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola. Il brano di quest’anno racconta un legame affettivo profondo nato in un momento di solitudine. Il protagonista si sente inizialmente isolato dal mondo, ma l’incontro con l’altra persona diventa salvifico. Anche se può seguire una separazione fisica, il messaggio centrale è che certi legami non si perdono mai davvero, restando custoditi nell’anima.

Estratto del testo «Ora e per sempre» di Raf

«Un puntino in mezzo all’universo

ero un alieno mi sentivo solo

mi confondevo tra la gente perso

dentro un’astronave eternamente in volo

[…]

E tu per mano hai preso la mia vita

e camminando sulla via d’uscita

senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

ci sarai anche se mai più ti rivedrò

sei nell’anima e lì ti cercherò

quando mi mancherai

ora e per sempre sarai».

Testo e musica: Raf, Samuele Riefoli