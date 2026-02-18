Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Sanremo 2026, Raf – «Ora e per sempre»

18 Febbraio 2026 - 10:52 Ugo Milano
Il brano di quest’anno, scritto assieme al figlio, racconta un legame affettivo profondo nato in un momento di solitudine

Con un testo scritto a quattro mani con suo figlio Samuele Riefoli, Raf torna a Sanremo 2026 con Ora e per sempre. Con oltre 40 anni di carriera, decine di album e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana con hit come Infinito e Non è mai un errore. Non è la sua prima volta all’Ariston dato che vi ha già partecipato nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ‘80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola. Il brano di quest’anno racconta un legame affettivo profondo nato in un momento di solitudine. Il protagonista si sente inizialmente isolato dal mondo, ma l’incontro con l’altra persona diventa salvifico. Anche se può seguire una separazione fisica, il messaggio centrale è che certi legami non si perdono mai davvero, restando custoditi nell’anima.

Estratto del testo «Ora e per sempre» di Raf

«Un puntino in mezzo all’universo
ero un alieno mi sentivo solo
mi confondevo tra la gente perso
dentro un’astronave eternamente in volo

[…]

E tu per mano hai preso la mia vita
e camminando sulla via d’uscita
senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai
ci sarai anche se mai più ti rivedrò
sei nell’anima e lì ti cercherò
quando mi mancherai
ora e per sempre sarai».

Testo e musica: Raf, Samuele Riefoli

