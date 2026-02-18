Sanremo 2026, Sayf – «Tu mi piaci tanto»
Sayf, vero nome Adam Viacava, è un rapper e cantautore ligure che si è imposto all’attenzione della scena urban per la sua capacità di fondere il realismo della strada con una sensibilità narrativa profonda. Cresciuto tra le influenze del rap di nuova generazione e la grande tradizione cantautorale della sua terra, ha costruito un’identità artistica basata sulla schiettezza e su testi che esplorano le contraddizioni della società moderna. Il suo percorso è caratterizzato da una crescita costante nel panorama indipendente, dove si è distinto per un uso sapiente della parola e per la capacità di raccontare il quotidiano senza filtri, alternando rabbia e momenti di estrema vulnerabilità. È considerato uno degli artisti più promettenti della nuova scena rap italiana.
Ha presentato così Tu mi piaci tanto: «Tu mi piaci tanto è dedicata a tante persone. Mi piace pensare che le canzoni siano come fotografie, e questa è una fotografia del mio stato d’animo e di quello che penso della società».
Estratto del testo de «Tu mi piaci tanto» di Sayf
«L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro
L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo
Il cielo è azzurro, e il pomeriggio
Se ci armate, noi non partiamo
E come ha detto un imprenditore
“L’Italia è il paese che amo”
Amore, amore mio
Che paura di venir capito
In questa fase di tirocinio
Tenco è morto qui vicino
Non temere, amore mio
Farò meglio per nostro figlio»
Testo: Adam Viacava
Musica: Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri