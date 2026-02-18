Sanremo 2026, Sayf – «Tu mi piaci tanto»

Per il rapper genovese si tratta di un debutto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo

Sayf, vero nome Adam Viacava, è un rapper e cantautore ligure che si è imposto all’attenzione della scena urban per la sua capacità di fondere il realismo della strada con una sensibilità narrativa profonda. Cresciuto tra le influenze del rap di nuova generazione e la grande tradizione cantautorale della sua terra, ha costruito un’identità artistica basata sulla schiettezza e su testi che esplorano le contraddizioni della società moderna. Il suo percorso è caratterizzato da una crescita costante nel panorama indipendente, dove si è distinto per un uso sapiente della parola e per la capacità di raccontare il quotidiano senza filtri, alternando rabbia e momenti di estrema vulnerabilità. È considerato uno degli artisti più promettenti della nuova scena rap italiana.

Ha presentato così Tu mi piaci tanto: «Tu mi piaci tanto è dedicata a tante persone. Mi piace pensare che le canzoni siano come fotografie, e questa è una fotografia del mio stato d’animo e di quello che penso della società».

Estratto del testo de «Tu mi piaci tanto» di Sayf

«L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

“L’Italia è il paese che amo”

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio»

Testo: Adam Viacava

Musica: Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri