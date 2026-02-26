Sanremo da Pecora: nella gara canora tra i politici vincono Decaro e Nardella

Tra gli sconfitti Malan e Gasparri. Venerdì 27 febbraio alle 13,30 su Rai Radio 1 si potranno ascoltare le esibizioni dei politici

In questi giorni a cantare non sono gli artisti in gara al Festival di Sanremo. C’è un altro festival, forse più stonato ma altrettanto combattuto. D’altronde, chi partecipa è abituato allo scontro: non sui palchi, ma tra i banchi della politica. E a vincere la quinta edizione di Un Sanremo da Pecora, il festival firmato ‘Un Giorno da Pecora’, è stato il duo formato dal presidente della Puglia Antonio Decaro e dall’europarlamentare, ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. Decaro (voce) e Nardella al violino hanno trionfato contro avversari del calibro Lucio Malan, vincitore della precedente edizione e capogruppo al Senato di FdI e il capogruppo Fi Maurizio Gasparri.

I vincitori di Un Sanremo da Pecora: Antonio Decaro con Dario Nardella

Gli altri politici al microfono

Tra i altri politici in gara c’erano viceministri, sottosegretari, capigruppo, deputati e senatori. Dal trio tutto al femminile, quello formato dal viceministro del Lavoro Maria Bellucci, da Ylenja Lucaselli di FdI e da Patty L’Abbate dei Cinquestelle al duo 5S Vittoria Baldino (voce) e Luca Pirondini (viola); dalla coppia bipartisan composta dal senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo e dalla senatrice Pd Simona Malpezzi alla sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Matilde Siracusano.

Special guest al pianoforte e membro aggiunto del ‘CDM – Che duo Meloni’ (al secolo Chiara Cami e Aurora Di Marcantonio) il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La giuria e i conduttori

Il Festival “Un Sanremo da Pecora” è stato condotto da Giorgio Lauro e Nancy Brilli e si è svolto oggi, 26 febbraio, nella Sala B di Via Asiago, a Roma: tutti potranno ascoltarlo perché andrà in onda su Rai Radio1 domani, 27 febbraio, alle 13.30. A decretare i vincitori è stata una giuria, composta dalla due volte vincitrice del festival di Sanremo (e una dell’Eurovision Song Contest) Gigliola Cinquetti, da Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino ed ex membro del board Fifa, e dal giurato di ‘Ballando con Le Stelle’ e direttore Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Cosa hanno cantato i politici

Decaro e Nardella, che hanno vinto il concorso canoro di Un giorno da Pecora, si sono esibiti portando sul palco il brano Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, uno dei concorrenti della 76esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Per sempre sì. Lucio Malan, invece, si è cimentato col classico Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Ha ottenuto meno voti la sottosegretaria Matilde Siracusano, che si è aggiudicato la (mini) coppa per l’ultimo classificato dopo aver coraggiosamente interpretato Simply the best di Tina Turner. A vigilare sui numeri, annunciati dall’inconfondibile voce di Foxy John, e a certificare vittoria e sconfitte è stato l’economista Carlo Cottarelli.