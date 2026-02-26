Sanremo, il testo della canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

La sua esibizione durante la prima serata è diventata virale: una canzone d’amore dedicata alla moglie Paola Pugliese che verrà scelta come colonna sonora di molti matrimoni. Poi a regalargli altra popolarità ci ha pensato il bagno di folla dei fan quando Sal Da Vinci ha improvvisato un flash mob con alcuni novelli sposi, che si sono giurati amore eterno davanti alla Cattedrale di San Siro a Sanremo. Sal Da Vinci era vestito di bianco e ha cantato per i presenti Per sempre sì, il suo brano, definito un inno al matrimonio. Questa sera, giovedì 26 febbraio, Sal Da Vinci si esibirà di nuovo all’Ariston.

Estratto del testo «Per sempre sì» di Sal Da Vinci

«È cominciato tutto quanto dal principio

lo che per te ero solo

un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò».

Testo: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Alessandro Da Vinci

Musica: Sal Da Vinci, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Augenia Mimone, Federica Abbate, Alessandro La Cava

Lo speciale su Sanremo 2026