Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, il testo della canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci

26 Febbraio 2026 - 18:33 Ugo Milano
embed
sal da vinci
sal da vinci
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

La sua esibizione durante la prima serata è diventata virale: una canzone d’amore dedicata alla moglie Paola Pugliese che verrà scelta come colonna sonora di molti matrimoni. Poi a regalargli altra popolarità ci ha pensato il bagno di folla dei fan quando Sal Da Vinci ha improvvisato un flash mob con alcuni novelli sposi, che si sono giurati amore eterno davanti alla Cattedrale di San Siro a Sanremo. Sal Da Vinci era vestito di bianco e ha cantato per i presenti Per sempre sì, il suo brano, definito un inno al matrimonio. Questa sera, giovedì 26 febbraio, Sal Da Vinci si esibirà di nuovo all’Ariston.

Estratto del testo «Per sempre sì» di Sal Da Vinci

«È cominciato tutto quanto dal principio
lo che per te ero solo
un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò».

Testo: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Alessandro Da Vinci
Musica: Sal Da Vinci, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Augenia Mimone, Federica Abbate, Alessandro La Cava

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
sanremo-2026-terza-serata-scaletta-cantanti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Fedez/Masini e Sayf i più ascoltati su Spotify, ultima tra i big Patty Pravo

Di Gabriele Fazio
conti sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, tensione in sala stampa sulle poche cantanti femminili. Conti si difende: «Io scelgo le canzoni». E la Rai annnucia Sanremo Estate 

Di Stefania Carboni