Sanremo 2026, arriva la co-conduttrice Irina Shayk: «Carlo, sono qui per te» – Il video

«Buonasera Italia, buonasera Sanremo, sono felice di essere qui con tutti voi». Con queste parole, esordisce Irina Shayk, elegantissima tra pizzi e trasparenze nere. Poi si rivolge a Carlo Conti con una battuta: «Carlo, sono qui per te». La top model non lesina complimenti e rivela che la sua cantante italiana preferita è, guarda caso, Laura Pausini.

Nessuna parola politica

Durante la conferenza stampa di oggi, giovedì 26 febbraio, la supermodella russa ha preferito non affrontare il tema del conflitto tra Russia e Ucraina, concentrandosi esclusivamente sulla musica e sul Festival. «Non voglio dire niente di politico – spiega – perché sono qui per celebrare l’amore, la musica e l’unità e per portare energia positiva. Nel mondo stanno accadendo molte cose, ma sono felice di essere qui con voi e vedere i vostri sorrisi. Non voglio entrare in questioni politiche».

