Sanremo, il testo della canzone “Stella stellina” di Ermal Meta

Lo aveva annunciato: la sua canzone in gara a Sanremo avrebbe lanciato un messaggio. E infatti Stella Stellina, il brano di Ermal Meta, serve come promemoria: contro le guerre, che portano morte e dolore tra gli innocenti. Per rafforzare il concetto, sul colletto della camicia indossata durante la prima serata Ermal Meta ha fatto scrivere il nome di una bambina, Amal. Stasera, mercoledì 25 febbraio, scopriremo se a questo nome se ne aggiungeranno degli altri.

«Stella Stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende la primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata un’eternità

O solamente un’ora»

Testo: Ermal Meta

Musica: Ermal Meta, Dardust, Gianni Pollex

