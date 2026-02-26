Sal da Vinci fa impazzire l’Ariston e la sala stampa: l’applauso infinito lo fa commuovere – Il video

Ma il terremoto Sal da Vinci era iniziato già nel pomeriggio quando ha celebrato una promessa di matrimonio

C’è voluta la travolgente energia del partenopeo Sal da Vinci per far saltare sulla sedia il teatro dell’Ariston. L’artista ha reso la sua esibizione di Per sempre sì in un vero e proprio trionfo di consensi, unendo in un unico applauso scrosciante sia il pubblico in sala che la solitamente severa Sala Stampa. Al termine della performance, travolto dal calore della platea, l’artista non è riuscito a trattenere la commozione.

Già simbolo degli innamorati

Ma il terremoto Sal da Vinci era iniziato già nel pomeriggio. L’artista ha celebrato una cerimonia di promessa di matrimonio tra due innamorati proprio davanti alla Concattedrale di San Siro. Un evento che ha paralizzato la piazza, trasformandola in un coro a cielo aperto quando il cantante ha intonato insieme a una folla oceanica le note del suo brano. Mentre la canzone scala le classifiche diventando il tormentone assoluto di questa edizione, il verdetto del web è già definitivo. Per sempre sì è già stata eletta canzone dei matrimoni 2026.

