Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLODiscotecheFestival di SanremoGiovaniMusicaRaiSuoni e VisioniTvVideo

Paolo Sarullo, chi è il 25enne aggredito dopo una serata in discoteca. Il messaggio a Conti: «Non mollo un c***o» – Il video

26 Febbraio 2026 - 22:41 Alba Romano
embed
festival-sanremo-2026-paolo-sarullo-chi-e
festival-sanremo-2026-paolo-sarullo-chi-e
Il suo appello al Teatro Ariston risuona forte e chiaro: «Stop alla violenza sui giovani»

Paolo Sarullo «non molla un c***o». Lo ha detto a Carlo Conti durante un collegamento al Festival di Sanremo 2026. Il 25enne di Albenga (Savona) è stato vittima di una violenta aggressione la notte del 19 maggio 2024, un episodio che gli ha cambiato la vita per sempre. Il suo appello al Teatro Ariston risuona forte e chiaro: «Stop alla violenza sui giovani». Nel collegamento, Paolo racconta anche che il suo cantante preferito è Olly, accenna a Balorda Nostalgia e lancia un avvertimento ai suoi aggressori: «Non dovrebbe più accadere a nessuno».

L’aggressione fuori dalla discoteca

Stava tornando a casa con un amico dopo una serata in discoteca nel Savonese, quando all’esterno del locale è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 20 anni, uno dei quali minorenne, che hanno cercato di sottrargli il monopattino. Nel tentativo di difendere il suo mezzo, Paolo ha ricevuto un pugno che lo ha fatto cadere a terra. L’impatto della testa sull’asfalto è stato devastante. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona, il 25enne è stato sottoposto a due interventi chirurgici di 15 ore ciascuno. I medici sono riusciti a salvarlo, ma il prezzo è stato altissimo: tre mesi di coma, la rimozione di parte del cranio e una diagnosi di tetraplegia con gravi compromissioni cognitive.

Chi sono gli aggressori

I quattro aggressori sono riusciti a fuggire, ma sono stati successivamente arrestati. In primo grado, l’autore del pugno è stato condannato a sei anni di carcere per lesioni gravissime e rapina aggravata, mentre un altro membro del gruppo ha ricevuto una pena di tre anni e sei mesi. La Corte d’Appello ha confermato le condanne e stabilito un risarcimento provvisorio di 1 milione e 270 mila euro per Paolo e 200 mila euro per sua madre. Tuttavia, l’effettivo pagamento di queste somme è incerto, poiché i responsabili risultano nullatenenti. Durante il collegamento con il Festival, Paolo ha detto di aver perdonato i suoi aggressori.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
festival-sanremo-2026-terza-serata-pausini
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, al via la terza serata del Festival: Pausini canta col piccolo coro dell’Antoniano contro le guerre

Di Alba Romano
sanremo-da-pecora
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo da Pecora: nella gara canora tra i politici vincono Decaro e Nardella

Di Francesca Milano
sanremo-mogol
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il premio alla carriera va a Mogol: la dedica alla moglie commuove il pubblico dell’Ariston

Di Ygnazia Cigna
festival-sanremo-2026-lapo-elkann
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Ubaldo Pantani all’Ariston nella terza serata del Festival: chi è l’imitatore di Lapo Elkann (e di molti altri)- Il video

Di Ugo Milano
festival-sanremo-2026-irina-shayk
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, arriva la co-conduttrice Irina Shayk: «Carlo, sono qui per te» – Il video

Di Alba Romano