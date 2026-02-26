Sanremo, la fuga dall’Ariston in tandem di Maria Antonietta e Colombre: chi sono i due artisti marchigiani – Il video

I cantautori sono in gara alla kermesse canora con il brano "La felicità e basta"

Dopo l’esibizione al Festival di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno lasciato il Teatro Ariston a bordo di un tandem. Anche nel videoclip del loro brano in gara, La felicità e basta, il duo marchigiano – coppia sia nella musica che nella vita privata – utilizza lo stesso mezzo per una fuga immaginaria da (forse) una rapina.

Chi è Maria Antonietta

Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, è una delle voci più riconoscibili e influenti dell’indie italiano. Esordisce nel 2012 con un album prodotto da Dario Brunori, ma è con i successivi Sassi (2014) e Deluderti (2018), entrambi co-prodotti da Colombre, che definisce e consolida la sua identità artistica. Il suo percorso è costellato di successi dal vivo, con tour in Italia e all’estero, partecipazioni a eventi come il Concertone del Primo Maggio a Roma e aperture di concerti per artisti del calibro di Calcutta, Lana Del Rey e Paolo Nutini. Artista poliedrica, Maria Antonietta è anche scrittrice, performer teatrale, giurata del Premio Strega Poesia e ha già calcato il palco del Teatro Ariston nel 2020 come ospite di Levante e Francesca Michielin. Il suo ultimo album di studio è La Tigre Assenza (2023).

Chi è Colombre

Al suo fianco, Giovanni Imparato, in arte Colombre. Cantautore e produttore tra i più stimati della sua generazione, debutta nel 2017 con l’album Pulviscolo, subito candidato al Premio Tenco. Come produttore, oltre a seguire i dischi di Maria Antonietta, Colombre ha collaborato a progetti di grande rilievo come Oceano Paradiso di Chiello, certificato disco di platino, confermando il suo ruolo centrale nella scena musicale italiana contemporanea. Nel 2025, dopo 15 anni di convivenza, hanno pubblicato il loro primo album insieme, Luna di miele, basato sui provini di alcune canzoni registrate nei primi tempi del loro fidanzamento, ritrovati per caso in un hard disk.

